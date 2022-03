De barometer voor Milaan-Sanremo: in welke code staan de toppers aan de start?

Op de deelnemerslijst van Milaan-Sanremo zijn nog lang niet alle namen ingevuld, maar na Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico is grotendeels duidelijk wie komende zaterdag met ambitie de 293 kilometer mag afhaspelen. Bekijk in deze barometer hoe de benen draaien van deze (potentiële) smaakmakers.

De namen in deze barometer zijn gebaseerd op eerdere berichtgeving omtrent deelname aan Milaan-Sanremo. Een voorlopige/officiële deelnemerslijst wordt pas later deze week vrijgegeven door de organisatie. We lijsten de teams alfabetisch op.

AG2R-Citroën

De etappes in Tirreno-Adriatico waren volgens Greg Van Avermaet voor zijn profiel "net te lastig" of "net te gemakkelijk". Met een uitslag kan hij dus niet afzakken naar Milaan. Oliver Naesen, in 2019 2e, haalde één keer de top 10 in Parijs-Nice en gaf ziek op. Benoît Cosnefroy - Julian Alaphilippe light - reed verloren in Italië, de vaderlandsliefde kan misschien het beste naar boven halen in Andrea Vendrame.

In 2019 werd Oliver Naesen in de sprint geklopt door Julian Alaphilippe.

Astana Qazaqstan

Of de financiële perikelen er iets mee te maken hebben, is niet duidelijk, maar Astana heeft zeker geen kanonstart gemaakt. De Spaanse connectie is ingewisseld voor een Italiaanse link, maar die rendeert niet. De Kazachen kunnen zich wel verschuilen achter een coronaplaag: Vincenzo Nibali is al een hele tijd uit roulatie, Aleksej Loetsenko miste Parijs-Nice en Gianni Moscon staat er ook nog lang niet.

Loetsenko won een maand geleden in Spanje, maar koerste sinds de Omloop niet meer.

Bahrain Victorious

Het slotweekend van Tirreno-Adriatico was geslaagd met de ritzege van Phil Bauhaus, maar de Duitse sprinter acht zichzelf (dit jaar) kansloos op de Cipressa en de Poggio en past. Met Sonny Colbrelli (vorig jaar 8e) en Matej Mohoric (vorig jaar 11e) had de equipe een tandem om mee uit te pakken, maar Colbrelli verliet Parijs-Nice na één dag met bronchitis en Mohoric miste Tirreno-Adriatico na een val in de Strade Bianche. Geraken ze tijdig opgelapt? Volgens La Gazzetta dello Sport is de deelname van Colbrelli hoogst onzeker.

Is Sonny Colbrelli uitgeziekt?

Bora-Hansgrohe

Sam Bennett geeft zelf aan dat hij met te weinig vertrouwen sprint, maar het hoofd en de benen spreken vooral niet dezelfde taal. In het verleden bleek de Cipressa meestal al te zwaar en er is geen reden om te denken dat de kaarten dit jaar anders liggen. Een zieke Maximilian Schachmann verliet Parijs-Nice door de achterdeur.

Sam Bennett heeft een turbulent 2021 nog niet doorgespoeld.

Cofidis

Bryan Coquard stond er dit jaar van bij zijn eerste koersdag en de nieuwkomer eindigde ook 2e en 5e in Parijs-Nice. Als de puzzel met gangmakers Davide Cimolai en Simone Consonni gelegd wordt, dan kan de Fransman flirten met de top 10. Meer dan dat lijkt te hoog gegrepen.

Bryan Coquard won dit seizoen al 2 keer.

EF-EasyPost

Ploegmanager Jonathan Vaughters baalt: Alberto Bettiol hoopt stilaan te hervatten na coronalast, Magnus Cort brak zondag zijn sleutelbeen in Tirreno-Adriatico en ook de andere kopmannen laten al eens een steekje vallen.

Alberto Bettiol drukte na Bessèges, waar hij nochtans 2e werd, zelf de pauzeknop in.

Groupama-FDJ

In 2016 was Arnaud Démare de keizer van de Via Roma, maar 6 jaar later zal er meer dan één volgwagenklink nodig zijn om hem in een kansrijke positie te brengen. Démare won sinds oktober 2020 niet meer op WorldTour-niveau: er is altijd wel minstens één iemand sneller. Al kan hij zich misschien optrekken aan een 2e plaats in de Tirreno.

Arnaud Démare sloot vorig seizoen af met winst in Parijs-Tours, weliswaar geen WorldTour-koers.

Ineos Grenadiers

Het aantrekkelijke lijstje kraakt en piept langs alle kanten. Filippo Ganna droomt, maar weet ook dat winnen een huzarenstukje zou zijn. Een grieperige Elia Viviani hoopt tegen beter weten in, ex-winnaar Michal Kwiatkowski heeft geen Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico gereden en Tom Pidcock staat sinds het openingsweekend droog. In de sneeuw van Andorra probeert hij te herstellen van een voedselvergiftiging. De wisselvallige Ethan Hayter is voorlopig onvoorspelbaar.

Tom Pidcock is door zijn afwezigheid in Italië een groot vraagteken.

Intermarché-Wanty-Gobert

Alexander Kristoff zou pas echt stunten als hij zijn zegegebaar van 2014 kan herhalen. Biniam Girmay is vermoedelijk nog wat te groen achter de oren, de Italiaanse connectie met onder meer Lorenzo Rota zal vooral moeten anticiperen.

Alexander Kristoff blinkt op het podium in 2014.

Israel-Premier Tech

Giacomo Nizzolo zit in hetzelfde schuitje als onder meer Elia Viviani: niet goed genoeg om de springveren bij te benen op de Poggio, niet snel genoeg om andere snelle overlevers de baard af te doen. Of pept hij zichzelf op na zijn 2e plaats in San Benedetto del Tronto van zondag?

Sant in eigen land: te hoog gegrepen voor Giacomo Nizzolo?

Lotto-Soudal

Caleb Ewan eindigde in 2018 en 2021 2e. De Australiër klimt beter dan ooit tevoren en won eindelijk een rit in Tirreno-Adriatico, maar ook dit jaar moest hij vroegtijdig afstappen. Uit voorzorg na een lichte valpartij, argumenteerde zijn team. De dubbele handicap van vorig jaar lijkt evenwel niet weggewerkt: Ewan had te weinig ploegmaats om het elitegroepje aan banden te leggen en zijn aanwezigheid werkte ook als een rode lap op een stier voor de aanvallers. Eén ploegoverlever in de diepe finale zou hem richting het hoogste schavotje kunnen katapulteren, maar wie kan die druk aan binnen Lotto-Soudal?

Caleb Ewan strandde op een zuchtje van de zege vorig jaar.

Movistar

Alejandro Valverde houdt tijdens zijn afscheidstournee in principe geen halt in La Primavera, tenzij hij alsnog van gedachten verandert? Alex Aranburu werd vorig jaar 7e, maar de Wielermanager-hype van 2021 bloeide daarna nooit volledig open. In Tirreno-Adriatico heeft hij zijn vormcurve met het nodige aanvalswerk wel de goeie kant opgestuurd.

De vorm van Alex Aranburu gaat crescendo.

Quick Step-Alpha Vinyl

"We zitten in de hoek waar de klappen vallen", concludeert Patrick Lefevere na de voorbije rittenkoersen. Yves Lampaert past, Zdenek Stybar en Florian Sénéchal hopen dat hun ziekte verleden tijd is, Davide Ballerini moet corona nog uit zijn lichaam trappen en Julian Alaphilippe worstelt nog altijd met zichzelf. De Franse kanjer kan vanuit het niets natuurlijk altijd uitblinken, maar de winnaar van 2019 zal zichzelf geen (top)favoriet noemen. Misschien verrast Kasper Asgreen zoals in de Strade Bianche? Fabio Jakobsen zou een joker kunnen zijn, maar een eventuele deelname kadert vooral in een plan op lange termijn.

De wereldkampioen kan zijn regenboogtrui voorlopig niet laten blinken.

Team BikeExchange

Michael Matthews lijkt geboren voor dit soort koersen, maar elk jaar is de conclusie identiek: (net) niet goed genoeg. Zijn val op het grind en genaaide kinnebak speelden hem nog parten in Tirreno-Adriatico.

Michael Matthews (l.) werd vorig jaar 6e, een typerend resultaat voor "Bling".

Team DSM

De John Degenkolb van 2015 zullen we vermoedelijk nooit meer terugzien, maar DSM zal zijn boontjes vooral te week leggen op Søren Kragh Andersen. Dat Jasper Stuyven vorig jaar won, was voor 99 procent zijn eigen verdienste en voor 1 procent dankzij de kopbeurten van Kragh Andersen in de slotkilometers. Met een 9e plaats werd hij in 2021 karig beloond, maar in Parijs-Nice groeide hij elke dag. Zijn 5e plaats in de slotrit kan geen toevalstreffer zijn.

Heeft Søren Kragh Andersen nog een openstaande rekening met Milaan-Sanremo?

Team Jumbo-Visma

Krijgt Wout van Aert 5 sterren of toch "maar" 4,5? Zijn vorm is uitmuntend, maar zijn sprintsnelheid lijkt wat afgebot. "Een kwestie van frisheid en recuperatie na de zware trainingsarbeid", relativeert de winnaar van 2020 zelf. Met zijn gezin zal hij de komende dagen de batterijen opladen in de buurt van Sanremo. Van Aert was op de Col d'Eze de derny van Primoz Roglic, de Sloveen zal zijn gangmaker worden op de Poggio. Hij rijdt donderdag wel nog de GP Denain, waar hij het kasseigevoel richting de Tour wil testen. Christophe Laporte kan in een topdag fungeren als de gedroomde lead-out.

Trek-Segafredo

Vallen alle puzzelstukjes nog eens zo mooi in elkaar als in 2021? Jasper Stuyven won dankzij een combinatie van vorm, sluwheid en klasse. "Durven te verliezen", zo verklaarde hij zelf. Zijn benen zijn meer dan in orde, maar is hij goed genoeg om zichzelf op te volgen? En krijgt hij voldoende manoeuvreerruimte na de Poggio? Opvallend: Mads Pedersen en Quinn Simmons, smaakmakers in Frankrijk en Italië, trekken niet naar Milaan en lijken niet van dat plan af te stappen.

UAE

Wie kan deze Tadej Pogacar afstoppen? Het zondagskind kan elk scenario aan: een lange finale met een vroege aanval, een uitbarsting op de Poggio of een sprint op de Via Roma. Vergis u niet: een spurt na bijna 300 kilometer is niet te vergelijken met een andere snelheidsmeting. Pogacar werd in 2020 12e in Milaan-Sanremo en wordt omringd door een sterke equipe, al is het maar de vraag of wegkapitein Matteo Trentin hersteld is van zijn hersenschudding.

De opdracht van elke deelnemer: deze Tadej Pogacar muilkorven.

De ploegen die niet tot de WorldTour behoren: