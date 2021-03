Jasper Stuyven gokt en wint met Milaan-Sanremo zijn eerste topklassieker

Bekijk de ontknoping:

De 112e editie van Milaan-Sanremo in een notendop:

Alaphilippe probeert, maar niemand kan het verschil maken op de Poggio

Al was die acteerprestatie ook al geen Oscar waard, want na het strakke tempo van Ineos probeerde alleen Julian Alaphilippe zijn woorden in daden om te zetten.

De neus voor het gepaste moment van Stuyven

De wereldkampioen fladderde, maar zijn vleugels werden al snel geknipt door Wout van Aert.

Meer zat er ook niet in. Integendeel, met zo'n dozijn bereikten ze de top van de molshoop. Niemand stak er bovenuit, ook Mathieu van der Poel kwam vrij bleekjes voor de dag.

De aanwezigheid van vooral Caleb Ewan in het trosje was dan weer zeer verrassend en werkte zeker ook verlammend. Niemand wilde met de Aussie naar de finish en dat had Jasper Stuyven uitstekend in de gaten.

Op 2,5 kilometer van de finish rook hij het gepaste moment en muisde hij er slim en sluw vanonder.

Stuyven nam meteen een mooie bonus, maar kreeg onder de vod toch nog het gezelschap van Søren Kragh Andersen, ook al zo'n gewiekste soldaat.

Stuyven beschikte echter over stalen zenuwen, kroop in het wiel van de Deen, kwam er net op tijd uit en bleef het aanstormende elitegroepje op de Via Roma zeer nipt voor.