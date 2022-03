Jonathan Borlée zegt met blessure af voor WK indoor

Borlée zou enkel in actie komen op de aflossing, individueel was hij niet geplaatst. "Ik keek ernaar uit om in Belgrado te lopen, maar helaas moet ik thuisblijven door een spierblessure", meldt hij op Instagram.



"Het is een kleine tegenvaller, maar de doelen blijven het WK in Eugene en het EK in München van komende zomer. Succes aan Team Belgium in Belgrado."



Vijf Belgian Tornados blijven nog over: Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Julien Watrin en de broers Kevin en Dylan Borlée. Een vervanger aanduiden voor Jonathan Borlée is niet meer mogelijk. De inschrijvingen zijn gesloten.



De Belgische delegatie telt nog 22 atleten. Het is het tweede lastminuteforfait voor de Belgen na dat van Cynthia Bolingo. De sprintster, die op de 60, 400 en 4x400m zou aantreden, blesseerde zich zwaar op het BK eind februari en ging met haar gescheurde knieband onder het mes.



De Belgian Cheetahs moesten eerder ook al rekenen met de afwezigheid van de geblesseerde Paulien Couckuyt.