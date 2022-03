België stuurt 12 atleten en 2 aflossingsteams naar het WK indoor in Servië

De twaalfkoppige selectie bestaat uit 8 mannelijke en 4 vrouwelijke atleten.

Bij de mannen werd polsstokspringer Ben Broeders opgevist op basis van de punten die hij sprokkelde de afgelopen maanden. Broeders sprong de WK-limiet niet, maar zijn 18e stek op de wereldranglijst volstaat voor deelname.

Nafi Thiam is een opvallende afwezige bij de vrouwen. Noor Vidts pakt haar plekje in voor de vijfkamp. Verder zien we ook Rani Rosius en Anne Zagré aan het werk op de sprintnummers.

Ook dit jaar zijn de Belgische 4x400m-ploegen weer van de partij. Jacques Borlée rekent op 3 zoons: Kevin, Dylan en Jonathan. Het team wordt aangevuld door Julien Watrin, Alexander Doom en Jonathan Sacoor.

De Belgian Cheetahs worden vertegenwoordigd door Camille Laus - die ook indivueel aan de start staat, Imke Vervaet, Hanne Claes, Noami Van den Broeck, Nina Hespel en Helena Ponette.

Het WK indoor in Belgrado vindt plaats van vrijdag 18 maart tot en met zondag 20 maart.