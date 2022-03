Hoogspringer Thomas Carmoy mag naar WK indoor op uitnodiging

Gisteren maakte Belgian Athletics zijn WK-selectie van 12 individuele atleten en 2 aflossingsteams voor de 4x400m bekend. Maar een dag later is Thomas Carmoy toegevoegd.



Carmoy voldeed niet aan de superscherpe limiet, die op 2,34 meter stond. Die eis is zo scherp, omdat er in Belgrado geen kwalificaties zijn, alleen een rechtstreekse finale. Het PR van de 22-jarige Carmoy is 2,28 meter.



Omdat er te weinig atleten aan de limiet voldeden, stuurde World Athletics echter nog uitnodigingen uit op basis van de wereldranking. Belgian Athletics heeft de uitnodiging voor Carmoy, de nummer 25 van de wereld, aanvaard.





Carmoy is de Europese kampioen U20 van 2019, vorig jaar pakte hij op het EK indoor in Torun, in Polen, brons met 2,26 meter.