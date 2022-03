Belgische-Oekraïense tennisster trouwt na toernooi in Vegas: “Want misschien komt er geen morgen"

Een rollercoasterweek die Maryna Zanevska nooit meer zal vergeten. De Belgische tennisster, geboren in Oekraïne, speelde enkele dagen geleden “een van de meest emotionele wedstrijden uit haar carrière”. Dit weekend trouwde ze onverwacht in Las Vegas. “We zullen ons deze wilde dag altijd herinneren.”

Een Amerikaanse trip die haar leven veranderde. Maryna Zanevska zakte vorige week af naar Indian Wells en keert terug met een koffer vol emotionele gebeurtenissen. De Belgische speelde eerst een aangrijpende partij in de eerste ronde van het toptoernooi. In het duel tegen de Oekraïense Marta Kostjoek - ook Zanevska is in het getroffen land geboren - was het resultaat eigenlijk ondergeschikt. "Het was duidelijk een van de meest emotionele wedstrijden uit mijn carrière," vertelde Zanevska achteraf. "Het is bijzonder moeilijk om op het veld te staan met alles wat er nu in Oekraïne gebeurt."

De oorlogssituatie had overigens ook persoonlijke gevolgen voor Zanevska. De tennisster zou normaal trouwen in haar geboorteland Oekraïne. Maar kijk, na haar uitschakeling vertrok Zanevska samen met haar Duitse partner Philipp-Andreas Schmidt spontaan naar Las Vegas om er in het huwelijksbootje te stappen.

Zanevska deelde het opvallende verhaal zelf via Instagram. “Door de oorlog in mijn thuisland is het zeker niet het moment om te feesten. Ik heb me de voorbije weken gerealiseerd dat niks belangrijker is dan vrede, familie en liefde. Maar ook dat je niet moet wachten tot morgen om iets te doen op het perfecte moment. Want misschien komt die dag niet.”

“We gaan ons deze wilde dag zeker nog lang herinneren en hebben iets om aan onze kinderen te vertellen.”