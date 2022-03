Djokovic kan weer aan tennissen denken: hij speelt in Monte Carlo

Novak Djokovic mag later dit jaar zijn titel op Roland Garros verdedigen. Onder de huidige coronamaatregelen is de niet-gevaccineerde Djokovic niet welkom in Frankrijk, maar vanaf 14 maart gaan er versoepelingen in bij onze zuiderburen en wordt de verplichte vaccinatiepas afgeschaft.

Om zich voor te bereiden op dat toernooi opent hij zijn gravelseizoen in Monte Carlo. Hij won dat toernooi in het verleden twee keer, in 2013 en 2015. Djokovic, die in Monaco woont, is welkom in Monte Carlo. Het land laat buitenlanders toe die in het voorbije halfjaar hersteld zijn na een coronabesmetting. Djokovic liep in december, voor de Australian Open, een besmetting op.

Op 10 april kan Djokovic zo dus weer tennissen. Het wordt pas zijn tweede toernooi dit jaar. Vorige maand speelde hij ook in Dubai.