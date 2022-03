Maryna Zanevska na symbolische partij: "Een van de meest emotionele wedstrijden van mijn carrière"

Veel meer dan een potje tennis. Onze landgenote Maryna Zanevska, die geboren is in Oekraïne, speelde vandaag in Indian Wells tegen de Oekraïense Marta Kostjoek. Dat Zanevska verloor, was bijzaak. "Het is bijzonder moeilijk om op het veld te staan met alles wat er in Oekraïne gebeurt", vertelde de in geel-blauw geklede Zanevska achteraf.