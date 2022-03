De Belgische delegatie op het WK acrogym in Bakoe heeft nog twee gouden en een bronzen medaille veroverd. Bo Hollebosch, Lise De Meyst en Kim Bergmans pakten goud in de tempofinale, waarna Helena Heijens en Bram Röttger zich de beste toonden in de balansfinale. Wannes Vlaeminck, Simon De Wever, Jonas Raus en Viktor Vermeire zorgden nog voor brons in de tempofinale.