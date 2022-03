Extra Time Koers: Victor Campenaerts maakte indruk maar "er zijn nog kosten aan"

Ruben Van Gucht blikte in Extra Time Koers samen met zijn gasten terug op het openingsweekend en de GP Samyn. The Wolfpack onder de indruk van de donderpreek van Patrick Lefevere, Lotto-Soudal in de degradatiezone en Elisa Balsamo met een haat-liefdeverhouding voor kasseien: we bundelden hieronder het beste uit Extra Time Koers.

Tankink: "Lefeveres donderpreek heeft indruk gemaakt"

Bram Tankinks moment van de week is de overwinning van Fabio Jakobsen in Kuurne-Brussel-Kuurne. "Ik heb voor dit moment gekozen door de donderpreek van Patrick Lefevere de avond voor de wedstrijd. Er moest gewonnen worden die dag en dat gebeurt dan ook." Tankink herinnert zich nog goed wanneer hij Lefevere voor de eerste keer boos rond de tafel zag staan. "Ik was eerstejaars prof en we reden met een goede ploeg een koers in Desselgem. Johan Museeuw was onze kopman." "Op een bepaald moment ging ik naar Johan toe met de vraag of ik op kop moest rijden. 'Nee nee', zegt hij, 'de boog moet niet altijd gespannen staan'. Maar de ploegleider zei dat we moesten rijden. Uiteindelijk hebben we toch niet gereden. Na de wedstrijd kwam Patrick boos binnen."

De Wolf over ploegentactiek Lotto-Soudal: "Zo kan je geen koersen winnen"

Hoewel Lotto-Soudal dit seizoen al 7 overwinningen behaalde, staat de Belgische ploeg voorlopig toch op een degradatieplaats in het UCI ploegenklassement. Adrie van der Poel: "Het probleem van Lotto-Soudal is de afgelopen 2 jaar, want de punten tellen van 3 jaar. Om die achterstand nog goed te maken, moeten ze een seizoen rijden zoals The Wolfpack dat al jaren doet. Het wordt dus moeilijk voor Lotto-Soudal om degradatie uit de WorldTour te ontlopen." Tankink: “Ze moeten daar niet mee bezig zijn. Het is fantastisch hoe ze nu koersen en daar gaat het om. Ze hebben al een pak overwinningen, die ze vorig jaar rond deze periode nog niet hadden." Van der Poel pikt daarop in: "Ik vind niet dat ze slim koersen. Als je Campenaerts bezig ziet, voel je gewoon dat er meer inzit." Ook De Wolf stelt zich vragen bij de koerstactiek van Campenaerts. “Zo kan je geen koersen winnen. Victor is een fantastische gast, maar er zijn nog wat kosten aan. Hij moet zijn hoofd meer gebruiken."

Balsamo: "Ik heb een haat-liefdeverhouding met kasseien"

Vorig jaar werd Elisa Balsamo wereldkampioene op de weg. Ze klopte Marianne Vos in de sprint in Leuven. Sammy Neyrinck zocht de 23-jarige Italiaanse op tijdens het openingsweekend.

"Ik geloof dat koersen in Vlaanderen voor een wielrenner een droom is die uitkomt. Dat ik enkele maanden na het WK terug naar hier kan komen, heeft me erg ontroerd." "Ik heb een soort haat-liefdeverhouding met kasseien. Want als ik op de kasseien rijd, denk ik bij mezelf: waarom ben ik deze koers komen meedoen? Maar het geeft heel veel voldoening om zo'n harde wedstrijd uit te rijden. Na de aankomst sta ik dan te trappelen om weer zo'n koers te mogen rijden." "Voor mij is het belangrijkste dat je je op je fiets amuseert. Want de goede resultaten komen er enkel maar door plezier te hebben." Afgelopen weekend werd Balsamo 4e in Omloop Het Nieuwsblad. "Verliezen maakt deel uit van het spel. Je kan niet altijd winnen, zelfs al geeft winnen uiteraard de meeste voldoening. Maar bovenal betekent een nederlaag iets nieuws leren." "Het is een heel zware wedstrijd geweest, maar ik heb me geamuseerd. Jammer dat ik net naast het podium val. Maar voor een eerste koers in het noorden ging het vrij goed."

Declercq over de Sporza Wielermanager: "De laatste betaalt koffie en taart"

Tim Declercq kan dan niet zelf koersen door zijn hartprobleem, maar hij kan zich wel bezighouden met zijn ploeg voor de Sporza Wielermanager. Helemaal tevreden is hij niet over zijn start. Declercq: "Ik zit in de middenmoot. Ik heb punten gescoord met Colbrelli, maar Van Avermaet en Naesen zaten niet in mijn team, dju. Ik had ook meer verwacht van Kristoff. Het is wel belangrijk dat ik presteer, want de laatste van De Melkerie (zijn trainingsgroepje) in de Sporza Wielermanager betaalt koffie en taart."

De Wolf doet ook mee aan een wielerspel, samen met de mannen van AA Gent: “Mannen als Peter Balette en Gunther Schepens kloppen mij gewoon. Ze lachen me uit. Maar je mag een renner maar 3 keer gebruiken en Wout Van Aert wil ik gebruiken voor de Ronde Van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. Maar die mannen gebruiken hem nu al, dat is veel te vroeg.”