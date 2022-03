Waar liep het spaak bij Quick Step-Alpha Vinyl? "The Wolfpack mist Tim Declercq"

Quick Step is al jaren dé ploeg van het voorjaar. Dit openingsweekend kende het - ondanks de overwinning van Jakobsen - toch een valse start volgens vele analisten.



Ook in onze wielertalkshow Extra Time Koers rolden de vraagtekens rond de prestaties van Quick Step-Alpha Vinyl over de tafel. "Ik geloof dat de ploeg nog wat zoekende is", vertelt wieleranalist Adrie van der Poel. "Dat komt ook omdat het team Tim Declercq mist. Je mag zijn rol in de ploeg absoluut niet onderschatten."

"In Kuurne-Brussel-Kuurne heeft Quick Step-Alpha Vinyl niet goed gereden. The Wolfpack liet anderen het werk doen en had dan niemand die mee was met de eerste groep. Gelukkig kon het team daar rekenen op een zeer sterke Jakobsen. Die trok alleen zijn plan in de laatste kilometers."