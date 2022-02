Rode kaart volstaat voor Odjidja, middenvelder wordt niet vervolgd

In een duel met Tapsoba kwam Odjidja gisteren met zijn studs per ongeluk op de enkel van zijn tegenstander terecht. De aanvoerder van AA Gent was zich van geen kwaad bewust, maar kreeg toch rood na tussenkomst van de VAR.

Coach Hein Vanhaezebrouck hekelde de discutabele rode kaart. "Kijk, je kunt geen twee fouten maken op vijf beslissingen als je de beelden hebt", foeterde de trainer van Gent. En ook analist Peter Vandenbempt "begreep de beslissing niet".

Het Bondsparket heeft nu beslist om Odjidja niet te vervolgen, de uitsluiting tegen Standard volstond. De aanvoerder kan woensdag in de Beker dus aan de aftrap komen tegen Club Brugge.