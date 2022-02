KAA Gent vervloekt arbitrage, maar wint dankzij flater Bodart op Standard. Exit Luka Elsner?

Standard - AA Gent in een notendop:

Geen doelpunt, wel een rode kaart voor Gent dankzij de VAR

Dat gevoel groeide alleen maar toen Tapsoba slechts geel kreeg na een tik op het scheenbeen van Hanche-Olsen. De frustratie was helemaal compleet toen Vadis na een VAR-interventie rood kreeg nadat hij in een duel met diezelfde Tapsoba met de studs op diens enkel terechtkwam.

Net als de aardige start van Standard doofde ook het lawaai van hun supporters snel uit. Gent trok de lakens naar zich toe en kwam halfweg de eerste helft ook op voorsprong dankzij Tissoudali. Alleen had de VAR in de opbouw van het doelpunt buitenspel van Depoitre gezien, ook al werd de bal nog beroerd door een speler van Standard. In Gent voelden ze zich bekocht.

Geldige treffer van Tissoudali neemt de VAR-focus een beetje weg

Na de pauze koos een tienkoppig Gent uiteraard niet blind voor de aanval, maar toch kwam het opnieuw op voorsprong. De kopbal van Depoitre werd in eerste instantie nog gekeerd door Bodart, maar in de herneming trapte Torunarigha de 0-1 binnen. Dat deed de Duitser wel uit een buitenspelpositie en dat kon de VAR na enkele minuten ook officieel bevestigen.



Tussendoor kreeg ook Standard een dot van een kans wanneer Carcela een vrije trap in de voeten van Sissako trapte, maar die trapte op zijn beurt een gat in de lucht. Daarna moesten we weer snel naar de overkant, want opnieuw had Gent reden tot klagen. Al vallend hield Bokadi een gemaakt doelpunt met de arm uit het doel, maar deze keer was de VAR oorverdovend stil. Een natuurlijke houding in de val, leek het oordeel te zijn.





Het was al uitkijken naar de reactie van Hein Vanhaezebrouck en de uitleg van het Referee Department, maar vlak voor tijd wist Gent de situatie definitief te ontzenuwen. Bodart kreeg een schot van Hjulsager niet onder controle en kon alleen maar pijnlijk toekijken hoe Tissoudali de rebound in aan de tweede paal binnenkopte. Definitief deze keer en daar had Standard zelfs in de zes toegevoegde minuten geen antwoord meer op.



Zo lijkt het lot van Standard-coach Elsner helemaal beslecht en ook de spelers waren duidelijk aangeslagen na de zoveelste tegenslag van het seizoen. Gent nadert op zijn beurt dan weer tot op 3 punten van Anderlecht en 4 van Antwerp. Dat wordt nog een interessant slot van de reguliere competitie.