Coach die jarenlang samenwerkte met Matthias Casse vindt nieuwe uitdaging in Azerbeidzjan

Mark van der Ham was de coach die Matthias Casse naar de Europese titel en de wereldtitel loodste. De Nederlander begeleidde Casse vorige zomer ook bij zijn succesvolle jacht op olympisch eremetaal (brons).



Maar begin deze maand zwaaide Van der Ham na 5 jaar de Vlaamse judofederatie uit. Nieuws dat hard binnenkwam bij Casse. "Matthias is teleurgesteld", reageerde het management van Casse.



"Matthias begrijpt uiteraard dat Van der Ham zich kan verbeteren. Maar ze werkten al vijf jaar samen, dan is dat slikken."



Van der Ham had een nieuwe, niet nader genoemde, uitdaging gevonden bij een topjudoland. Vandaag raakte bekend om welk land het gaat.



De Nederlander wordt performance director in Azerbeidzjan, dat in Tokio brons won met Irina Kindzerska (-78 kg).