Nicolas Lombaerts over vertrek bij Oostende: "Ze hebben me er het leven zuur gemaakt"

Lombaerts moest voor stabiliteit en ervaring zorgen bij de ambitieuze kustploeg. Op papier een uitstekend plan, maar in het begin van 2018 volgde er een nieuwe spraakmakende transfer.

Nicolas Lombaerts, inmiddels assistent-coach bij AA Gent, werd in 2017 door de grote poort naar KV Oostende gehaald. Marc Coucke sprak zijn vermogen aan en plezierde de fans met de transfer van de ex-Rode Duivel.

Topaankoop Lombaerts werd daardoor plotsklaps "overbodige luxe" in Oostende. Voor de camera van Eleven vertelde onze landgenoot over het treurige einde van zijn passage bij KV Oostende.



"Het Oostende-verhaal was niet echt een groot succes", vertelt Lombaerts. "Gelukkig gebeurde dit op het einde van mijn carrière."

"Mijn eerste wedstrijden bij Oostende waren niet goed, maar dan heb ik mezelf herpakt. Uiteindelijk heb ik wel nog een goed seizoen gespeeld, denk ik."



"Maar na het vertrek van Coucke, wist ik dat het schip ging zinken. Dan hebben ze er in Oostende alles aan gedaan om me het leven zuur te maken en mij zo buiten te krijgen. Daar zijn ze toch wel in geslaagd. Ik hoop voor hen dat ze daar nu blij om zijn."