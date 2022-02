IOC-preses roept op tot solidariteit en vrede na "echt uitzonderlijke Winterspelen"

Peking maakte er net als 2 weken geleden een fraai en sober (in vergelijking met 2008) spektakel van met echte en virtuele/digitale showelementen door elkaar. In een kortere show dan de openingsceremonie droeg Hanne Desmet, goed voor brons op de 1.000m shorttrack, de Belgische vlag het Vogelneststadion binnen. Alle overgebleven teamdelegaties volgden. De Noorse Therese Johaug en de Rus Aleksandr Bolsjoenov kregen nog hun zoveelste goud voor de langste afstand in het langlaufen, waarna alle vrijwilligers werden bedankt. De burgemeester van Peking, de eerste stad die zowel de Zomerspelen (in 2008) als de Winterspelen organiseerde, gaf daarop de olympische vlag door aan de burgemeesters van Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar in 2026 de volgende Winterspelen plaatsvinden. (lees voort onder video)

"Vaccins wereldwijd toegankelijk maken"

Restte er tot slot de speech van Thomas Bach. De Duitser begon met in het Chinees China te bedanken: "Voor de fantastische en veilige ontvangst."



Daarna richtte hij zich tot de aanwezige olympische atleten: "We hebben de voorbije 16 dagen genoten van jullie uitmuntende prestaties. Ieder van jullie heeft zijn uiterste best gedaan om hier top te zijn."



"Jullie hebben niet alleen respect voor elkaar getoond, maar ook elkaar gesteund, elkaar omhelst, ook als jullie landen verscheurd worden door een conflict."



Het bruggetje naar de wereldleiders was gemaakt: "Iedereen is gelijk binnen de olympische gemeenschap, ongeacht hoe we eruitzien, waar we vandaan komen en wat ons geloof is. De verenigende kracht van de Olympische Spelen is sterker dan de krachten die ons willen verdelen. Jullie geven vrede een kans."



"Hopelijk raken de politieke leiders in de hele wereld geïnspireerd door jullie voorbeeld van solidariteit en vrede."



Bach had nog een maatschappelijke boodschap: "We moeten ook nog het coronavirus bestrijden. Ik roep de internationale gemeenschap op om vaccins voor iedereen wereldwijd toegankelijk te maken."



Het was uitkijken hoe Bach de Spelen van 2022 zou benoemen. Hij loofde alvast de fenomenale organisatie en vriendelijke vrijwilligers van China. "Meer dan 300 miljoen mensen doen in China aan wintersport en de Chinese atleten zijn erg succesvol geweest. De positieve erfenis van deze Winterspelen is dus verzekerd."



"Met deze echt uitzonderlijke Winterspelen van Peking 2022 verwelkomen we China dan ook als wintersportland. Proficiat, China!" Waarop de slotwoorden volgde: "Ik verklaar hierbij de 24e Olympische Winterspelen van Peking 2022 voor gesloten." Het olympische vuur werd gedoofd, een laatste vuurwerk knalde.