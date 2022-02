Sandrine Tas kan voorbeeld van Swings niet volgen, halve finale is eindstation op de massastart

Dat Sandrine Tas op de Olympische Winterspelen mocht schaatsen, was op zich al een persoonlijke overwinning voor onze 26-jarige landgenote. De Belgische haalde al een 29e plek op de 1.500 en een 28e plek op de 500 en 1.000 meter.

Toch bleef Tas wat "ontgoocheld" achter. Vandaag kon ze op haar favoriete massastart wel mikken op eerherstel. Ze posteerde zich in de race ostentatief in de staart van het peloton en wachtte de eindsprint af.

Maar geduld is niet altijd een goede deugd. Het tempo schoot in de slotrondes de lucht in. Het ging zo snel dat Tas niet meer in staat was om nog een sprintje uit haar benen te puren. Ze sloot haar Winterspelen zo af met een 12e plaats in haar halve finale op de massastart.



Het kan altijd minder goed, naturlijk. De Japanse Nana Takagi, een van de favorietes op dit nummer, ging nog onderuit in de allerlaatste bocht. Onwaarschijnlijk. Eerder deze week vloog ze - op de ploegenachtervolging - op identieke wijze uit die finale draai.