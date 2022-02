Sandrine Tas wordt 28e op 500 meter, topfavoriete Erin Jackson schrijft schaatsgeschiedenis

Sandrine Tas mocht zondag voor de tweede keer het ijs op in Peking, bijna een week na haar 29e plaats op de 1.500 meter. Op de 500 meter deed onze landgenote één plaatsje beter. Een glimlach na de finish wekte de indruk dat ze daar blij mee was, maar na afloop bleek ze toch niet helemaal tevreden. "Deze week heb ik op trainingen enkele teststarten gedaan en die waren echt goed. Ik vind het wel jammer dat dat er nu niet uitkwam in de wedstrijd", zegt Tas. "Maar er waren ook wel goede punten. Ik had het traagste persoonlijk record van iedereen en ik houd toch twee dames achter me. Ik denk dat ik vandaag best wel op niveau heb gepresteerd." "Ik heb de neiging om iets te veel op mijn tenen te rijden, een gewoonte die ik heb meegebracht uit het skeeleren. Maar in het schaatsen is het echt belangrijk dat je meer vanuit je billen rijdt. Dat blijft een aandachtspunt", weet Tas.

Erin Jackson schrijft schaatsgeschiedenis

Het goud op de 500 meter was voor de Amerikaanse topfavoriete Erin Jackson, die dit seizoen ook al 4 van de 8 wereldbekermanches op de 500 meter gewonnen had.



Met haar gouden plak schrijft de 29-jarige Jackson geschiedenis, want ze is de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die zich tot olympisch kampioene kroont in het schaatsen.



Het verhaal van Jackson, die net als onze schaatsbelgen een achtergrond heeft in het skeeleren, is opmerkelijk. Pas 5 jaar geleden zette ze haar eerste stapje op het ijs, enkel maanden later wist ze zich al te kwalificeren voor de Winterspelen van PyeongChang.



En het had ook niks gescheeld of Jackson was er in Peking niet bij geweest op de 500 meter. Tijdens de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden gleed ze uit, maar haar vriendin Brittany Bowe stond haar plaats af aan Jackson. Die bedankte zondag dus voor dat genereuze gebaar door goud te pakken. Sprookjes bestaan nog.