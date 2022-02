Sandrine Tas mist uitschieter op 1.000 m, maar zet nu alles op "favoriete" massastart

Voor Sandrine Tas was het hoofddoel zich plaatsen voor de Olympische Winterspelen. Dat ze meteen 4 afstanden voor haar rekening mag nemen, maakte haar debuut in Peking alleen nog maar mooier.

Met een 28e plek op de 500 meter en 29e plek op de 1.500 meter kon ze al wennen aan het ijs in Peking, maar ook op de 1.000 meter moest ze vrede nemen met een 28e plek. Ze hield de Roemeense Mihaela Hoggas en de Zuid-Koreaanse Park Jiwoo achter zich.

"Op zich was het een redelijk stabiele rit, maar toch ben ik wat teleurgesteld", zei Tas. "Ik had graag iets moois laten zien, een uitschieter. Maar dat was vandaag niet het geval."

"Het is soms frustrerend, omdat ik het gevoel heb dat ik zo veel meer in mij heb, maar dat komt er dan niet altijd uit. Ik ben nog maar net aan het schaatsen, dus ik ben erop gebrand om de komende jaren te tonen wat ik kan en hier binnen 4 jaar weer te staan."

"Als je me vorig jaar had gezegd dat ik vier afstanden zou schaatsen op de Winterspelen, dan zou ik dat niet geloofd hebben. Ik heb al veel progressie gemaakt, maar ik blijf een topsporter in hart en nieren. Dan wil je presteren en het beste van jezelf tonen. Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar meer zat er niet in."