Sandrine Tas is tevreden na olympisch debuut: "Dit geeft vertrouwen voor het vervolg"

Sandrine Tas kwam in de tweede race van de 1.500 meter in actie, tegen de Poolse Czyczczon. Daar bleek Tas weinig voordeel uit te halen, ze moest dan ook haar eigen race schaatsen.

"Ik wou vooral goed starten, maar toch ging ik iets trager dan ik had gehoopt. Het was dus zeker geen perfecte rit. Ik heb al betere 1.500 meters gereden, maar ook al veel slechtere", zegt Tas, die uiteindelijk afklokte in 2'03"39.

Voor de 26-jarige Tas, die uit het skeeleren komt, zijn de Olympische Spelen een totaal nieuwe belevenis. "Toen ik de 3 kilometer bij de vrouwen zag, begon het al te kriebelen. De laatste 2 dagen waren vrij gespannen, maar ik ben tevreden hoe ik ermee ben omgegaan. Ik had het onder controle."

Tas mikt in Peking, net als Bart Swings, vooral op de massastart. "Ik heb het gevoel dat ik al redelijk in vorm ben, maar deze wedstrijden zullen me nog beter maken met het oog op de massastart. Dit geeft vertrouwen."