Sandrine Tas schaatst zonder druk op 1e Spelen: "Dit is investering op lange termijn"

Sandrine Tas is naast Bart Swings een van de schaatsers die in Peking de Belgische kleuren verdedigt. Ook zij richt haar pijlen vooral op de massastart, al is dat niet met dezelfde ambities als Swings.

Sandrine Tas ging vandaag opnieuw trainen op het olympische ijs en is na een paar dagen al wat meer gewend aan de omstandigheden in Peking. "Ik was toch wel een beetje onder de indruk, alles is hier heel groots en prachtig", vertelt ze. "Ik probeer me er ook echt van bewust te zijn dat het heel speciaal is om hier gewoon te zijn." "Met de zenuwen zit het op dit moment eigenlijk wel goed. In het skeeleren ben ik het wel gewend om wereldkampioenschappen te rijden. Daar ben ik dan bij de favorieten, nu wordt er niet zo heel veel verwacht van mij. Ik ben dus wel redelijk rustig, al zal ik maandag wel de nodige stress hebben."

Maandag begint Tas aan haar Spelen op de 1.500 meter. "De massastart is voor mij het belangrijkste. Daar heb ik op wereldbekers ook al de mooiste resultaten beaald. De afstanden ervoor zijn mooi meegenomen. Zo kan ik van die eerste zenuwen afraken en de baan al eens voelen." "Zo moet ik ook geen twee weken enkel met die massastart bezig zijn."

We hebben geluk met iemand als Bart Swings in de ploeg. Sandrine Tas

En aan dat ijs is nog een beetje werk. "De eerste paar dagen was het ijs heel zacht en dat maakt het schaatsen zwaar. Nu glijdt het wel iets beter, maar deze ochtend zaten er wat bultjes op. Tegen de wedstrijden zal het wel in orde komen."

"We hebben geluk met iemand als Bart Swings in de ploeg. Hij heeft heel veel ervaring en ik ken hem goed uit het skeeleren. Hij heeft me al goed geholpen met bijvoorbeeld het materiaal dat ik nodig heb voor de massastart." Voor Tas was het hoofddoel zich plaatsen voor de Spelen. "Ik voel dat ik stappen zet. Mijn eerste jaren op het ijs waren wat kwakkelend en zat een kwalificatie voor de Spelen er niet in. Afgelopen jaar heb ik bewust alle kampioenschappen op skeelers overgeslagen en ben ik al sinds juli intensief beginnen te schaatsen."

Trainer: "Dit moet je zien als een investering op lange termijn"

Martin ten Hove, de trainer van de Belgische schaatsers, is ook realistisch. "Het gaat goed, Sandrine wordt elke dag een stukje beter. Dit is een mooie ervaring voor haar." "In het skeeleren doet ze altijd mee voor de medailles, hier niet. Misschien zal dat op lange termijn veranderen en dan zijn deze ervaringen wel nuttig." "Ze is aan het leren en dat is mooi om te zien. Ze kan hier vrank en vrij schaatsen. De massastart aan het einde is het belangrijkste en al die andere afstanden zijn mooi meegenomen. Zo kan ze wennen aan de baan en de omstandigheden. Alles is hier toch een beetje anders." Waar kan Tas de komende jaren nog het meest in verbeteren? "Echt in haar techniek. Fysiek is ze heel goed, maar de fijne kneepjes heeft ze nog niet onder de knie. Dat is bij Swings niet anders gegaan. Dit is dan ook een investering op de lange termijn."