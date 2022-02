Charleroi-verdediger verloor bewustzijn, Mazzu excuseert zich: "Dante is niet zo'n jongen"

"Het was echt een gewelddadige actie", zegt een aangeslagen Charleroi-coach Edward Still over de slag die Dante Vanzeir uitdeelde aan verdediger Valentine Ozornwafor. "Onze speler heeft even zijn bewustzijn verloren is nu ter observatie in het ziekenhuis. Het is shockerend dat hij op die manier buiten bewustzijn is geraakt."

Ook Felice Mazzu was aangedaan door het incident. "Zoiets mag niet gebeuren op een voetbalveld", reageerde de coach van leider Union.



"Ik wil me in Dantes naam excuseren bij Ozornwafor en de hele Charleroi-familie. We hopen dat het niet te erg gesteld is met de speler."



Mazzu breekt tegelijkertijd een lans voor Vanzeir. "Hij is niet zo'n jongen. Dante is iemand die nooit fouten maakt. Hij is altijd heel correct en positief ingesteld."



"Ik hoop dat er rekening mee gehouden wordt dat Dante nog nooit zoiets gedaan heeft in het verleden. En ik hoop ook dat hem nooit meer zoiets overkomt."



Hoelang Vanzeir geschorst zal worden, is nog niet duidelijk. Wel zeker is dat Mazzu de volgende match geen beroep kan doen op die andere succesvolle spits: Deniz Undav. De Duitser slikte zijn 5e gele kaart.



"Ik maak me geen zorgen, want ik heb vertrouwen in de hele spelersgroep. De spelers die volgend weekend op het veld staan, moeten het maximum geven om te tonen dat de afwezigheid van Dante en Deniz niet nadelig is voor Union."