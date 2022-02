Union zet concurrentie onder druk met 20e zege, donkerrode kaart voor Vanzeir verbrodt feestje

Charleroi - Union in een notendop:

Vanzeir verpest vlekkeloos wedstrijdverloop voor Union

Twijfels bij de competitieleider na de nederlaag tegen STVV? Niks van, Union zette al na amper 3 minuten de puntjes op de i. Burgess gaf een lage knal van Lapoussin de perfecte deviatie mee en liet Kamara zo kansloos achter: 0-1.



De toon was meteen gezet. Charleroi slaagde er nauwelijks in om Union in de problemen te brengen. Enkel Badji kon Moris even aan het werk zetten op een lage voorzet van Van Cleemput.



Met de rust in zicht sloeg Union nog eens genadeloos toe. Teuma rukte op en legde de bal perfect breed voor de vrijstaande Lazare. Die bleef koelbloedig en maakte er met een gekruist schot 0-2 van.



Union zat op rozen en kon met een goed gevoel de kleedkamer, maar dat was buiten Vanzeir gerekend. De frustratie won het van de zelfbeheersing en een slag in het gezicht van Ozornwafor leverde de Union-spits rood op. De onfortuinlijke Ozornwafor moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis.