Duitse bankzitster en Noorse veelvraat zorgen elk voor goud op teamsprint langlaufen

Een grote verrassing, zeker omdat Carl eigenlijk een bankzitter is bij de Duitse vrouwen. Ze kwam op het laatste moment in de ploeg omdat een van haar landgenoten zich niet goed voelde.

De Zweedse topsprintster Jonna Sundling, goud in de individuele sprint, ging de laatste rechte lijn op kop in, maar zag Carl net voor de streep nog voorbijglijden. Duitsland wint zo verrassend het goud, met 17 honderdsten voor topfavoriet Zweden. Rusland finishte als derde op 71 honderdsten.

Het was Victoria Carl die met een eindsprint het goud uit de handen van topfavoriet Zweden rukte in de teamsprintfinale van het langlaufen bij de vrouwen.

Ook bij de mannen was het lang wachten tot de ontknoping. Sprintfenomeen Klaebo was daar de afmaker met dienst. Hij schonk Noorwegen - in de laatste bochten - het goud op de teamsprint.

Johannes Klaebo heeft zijn status van beste sprinter van het langlaufveld opnieuw waargemaakt. De 25-jarige versnelde net voor de laatste rechte lijn en hield het vlot vol tot op de lijn. Finland eindigde op 2,5 seconde, Rusland was goed voor brons op 4"29.

Het is de 4e medaille van Klaebo in Peking na goud op de individuele sprint, zilver op de 4x10 km mannen en brons op de 15 km klassiek. In 2018 was hij ook al goed voor 3 medailles: sprint, teamsprint en 4x10 km.