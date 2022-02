Dirk Gerlo over interview Novak Djokovic: "Hij laat de deur op een kier staan"

Novak Djokovic (34) heeft de radiostilte doorbroken. De Serviër, spilfiguur in een coronasoap begin januari in Australië, gaf voor het eerst duiding bij wat er zich in de eerste weken van 2022 allemaal heeft afgespeeld. Dirk Gerlo, onze tennisman bij de radio, schat Djokovic' discours in.