Djokovic bereid om nog grandslams te missen: "Vrije keuze belangrijker dan eender welke titel"

Novak Djokovic heeft voor het eerst sinds de heisa rond zijn coronavaccin op de Australian Open een uitgebreid interview gegeven. De Servische tennisster blijft bij zijn standpunt, ook als dat betekent dat hij niet zal mogen deelnemen aan enkele grote toernooien. "Ik ben niet tegen vaccinatie, maar ik ben wel voor vrije wil", zei hij in een gesprek met de BBC.

De soap rond Novak Djokovic in Australië beheerste begin dit jaar het wereldnieuws. De Serviër, die niet gevaccineerd is tegen het coronavirus, reisde met een medische uitzondering af naar Melbourne voor de Australian Open, maar daar werd zijn visum ingetrokken. Hij zat in een quarantainehotel en moest het land uiteindelijk verlaten zonder tegen een balletje te slaan. Tot nu toe bleef Djokovic zelf stil in het hele dossier, maar aan de BBC heeft hij nu een uitgebreid interview gegeven. "Neen, ik ben niet gevaccineerd", zei hij. "Ik heb hiervoor nooit over mijn vaccinatiestatus gesproken, ik heb mijn medisch dossier nooit gedeeld. Dat is mijn recht, vind ik. Maar er circuleren nu allerlei verhalen dus ik wil de waarheid vertellen." "Ik ben niet tegen vaccinatie. Heel de wereld doet zijn best om deze pandemie onder controle te krijgen en ik snap dat vaccinatie daar een rol in speelt. Ik heb ook respect voor de keuze van mensen die zich laten vaccineren." "Maar het essentiële principe voor mij is vrije keuze. De vrijheid om te kiezen wat je in je lichaam stopt. Zeker als topsporter ben ik daar nauwlettend mee bezig. Daarom koos ik ervoor om me voorlopig niet te vaccineren."

Djokovic werd in Australië wereldnieuws.

"Ik ben bereid om Roland Garros en Wimbledon te missen"

Voorlopig. Dus eventueel zal hij zich in de toekomst nog laten vaccineren? "Ja, ik houd mijn opties open." "Maar ik begrijp de gevolgen van mijn keuze. En een van die gevolgen was niet naar Australië gaan. Ik was ook bereid om thuis te blijven. En ik weet ook dat ik op dit moment niet naar heel wat andere toernooien zal kunnen reizen." "En ik ben bereid om die prijs te betalen." En is hij ook bereid om de kans te laten liggen om de GOAT, the greatest of all time, te worden? Als hij niet meer kan spelen dan kan hij ook het record van 21 grandslamzeges van Nadal niet meer breken? "Ja." "Ja, ik ben bereid om Roland Garros te missen. Ja, ik ben bereid om Wimbledon te missen." "Het principe om te kunnen beslissen over mijn eigen lichaam is voor mij belangrijker dan eender welke titel."

Het principe om te kunnen beslissen over mijn eigen lichaam is belangrijker dan eender welke titel

"Niet fijn dat mensen denken dat ik iets misbruikt heb voor die positieve PCR-test"

Er zijn ook heel wat antivaxbewegingen die nu van Djokovic een uithangbord gemaakt hebben. Wat vindt hij daarvan? "Iedereen heeft de vrijheid om te zeggen wat hij of zij wil. Maar ik heb nooit gezegd dat ik tot die beweging behoor." "Niemand heeft me dat ook ooit gevraagd tijdens die hele saga in Australië. Niemand." "Daardoor zijn er heel wat verkeerde conclusies getrokken." Djokovic bevestigde ook aan de BBC dat hij als kind wel degelijk gevaccineerd werd tegen andere ziektes. En wat zegt Djokovic tegen mensen die zijn coronabesmetting in december wel heel toevallig vinden? Een herstelcertificaat was de enige manier waarop hij eventueel aan de Australian Open zou kunnen deelnemen. "Ik neem corona heel erg serieus. Ik word heel veel getest. Mensen zeggen dat ik geluk heb gehad met die besmetting. Bij corona spreek je niet over geluk. Miljoenen mensen vechten nog tegen het virus. Ik vind het niet fijn dat mensen denken dat ik iets misbruikt heb om zo een positieve PCR-test te krijgen."

Ik heb nooit gezegd dat ik tegen vaccinaties ben. Niemand heeft me dat ooit gevraagd.

"Ik heb altijd de regels gevolgd, ik wil geen speciale behandeling"

Hoe kijkt hij zelf terug op zijn tijd in Australië? "Ik weet ook dat Australië een heel strenge lockdown heeft gekend. Ik snap de mensen, ik snap dat ze gefrustreerd waren."

"Ik wil alleen zeggen dat ik altijd de regels heb gevolgd. Ik had voor mezelf al de moeilijke beslissing genomen dat ik niet zou kunnen gaan, maar toen kregen we de mogelijkheid op die medische uitzondering." "Ik vind ook dat ik geen speciale behandeling moet krijgen. Ik heb mijn status nooit misbruikt. Alle tennissers hebben de mogelijkheid gekregen om een medische uitzondering aan te vragen. Ik heb mijn dossier anoniem ingediend en kreeg de toestemming om toch naar Australië te reizen." "Ik ben ook niet gedeporteerd omdat ik niet gevaccineerd was of omdat ik regels overtreden heb of omdat ik fouten heb gemaakt op mijn visumaanvraag." "Ik ben gedeporteerd omdat de minister mijn visum persoonlijk geannuleerd heeft. Hij vond dat ik antivaxgevoelens opwekte in zijn land. En daar ben ik het niet mee eens."