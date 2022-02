Buitenlandse federaties ontstemd over uitspraak in zaak-Valijeva: "Opnieuw Russische minachting voor cleane sport"

"Ik ben blij dat het gezond verstand en de rechtvaardigheid hebben gezegevierd."

Het is zowat de enige positieve reactie op de beslissing van het TAS om Kamila Valijeva toch te laten meedoen aan het kunstschaatsen, ondanks een positieve dopingtest. Aan het woord: de voorzitter van de Russische kunstschaatsfederatie.

Maar wie over de Russische grenzen kijkt, hoort toch een ander geluid. "We zijn erg ontgoocheld in de boodschap die ze hiermee uitsturen", zegt Sarah Hirshland van het Amerikaans Olympisch Comité.

"Sporters hebben het recht te weten dat ze op een gelijk speelveld kunnen strijden. Dat recht wordt hen vandaag ontzegd. Dit is een nieuw hoofdstuk in de systematische minachting van de Russen voor een cleane sport."

"Dit is erg triest voor de atleten", klinkt het bij Tricia Smith van Team Canada. "We vinden dat niemand die betrokken is bij een dopingzaak of andere corrupte praktijken een plaats heeft op de Spelen. We zijn dan ook uiterst teleurgesteld in deze uitspraak."

Dezelfde klok luidt de Duitse voorzitter Thomas Weikert, maar hij werpt ook een ander punt op. "Deze zaak brengt aan het licht dat we jonge atleten meer tijd moeten geven. Je mag bij een menselijk topsportbeleid niet té veel té vroeg vragen."