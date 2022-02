Betrapte Kamila Valijeva krijgt toch toestemming om morgen korte kür te schaatsen

Hoewel de positieve dopingtest van Kamila Valijeva al van voor het EK dateert, dus meer dan een maand geleden, kreeg de sporter door vertragingen bij het dopinglab pas tijdens de Winterspelen het slechte nieuws.

Valijeva had op dat moment al goud veroverd met de Russische ploeg, maar die medailleceremonie werd steeds uitgesteld. Ook haar deelname aan de individuele competitie hing aan een zijden draadje. Omdat het Internationaal Olympisch Comité zelf niet wist wat het moest aanvangen, werd aan het TAS gevraagd om een oordeel te vellen.

Eén dag voor de korte kür besliste het panel van het TAS dat Valijeva gewoon mee mag doen. "We willen haar geen voorlopige schorsing opleggen", zegt Matthieu Reeb, algemeen directeur van het TAS.

Reeb haalt tal van redenen aan voor de beslissing. Wat in het voordeel van Valijeva sprak, is haar jonge leeftijd (15 jaar). "Bovendien staat er in het dopingreglement dat over een voorlopige schorsing niet gecommuniceerd mag worden om de sporter te beschermen."

"Als we haar niet hadden laten deelnemen, had dat voor onherstelbare schade gezorgd. Zo is het mogelijk dat we nu een voorlopige schorsing opleggen, maar ze aan het einde van de rit wordt vrijgesproken of slechts een lichte straf krijgt. Daarom kunnen we haar nu niet schorsen."

Ook over al dan niet goud voor Rusland in de teamcompetitie wou het TAS zich niet uitspreken. "Dat is afhankelijk van een definitieve uitspraak in deze zaak, die er sowieso nog zal komen."