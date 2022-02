"Pitbull Lisowa en groot talent Ben Abdelkader zorgen voor luxeprobleem bij Belgian Cats"

Met 2 ruime zeges (tegen Puerto Rico en Rusland) en een bescheiden nederlaag tegen het ongenaakbare USA hebben de Belgian Cats afgelopen weekend hun WK-ticket veiliggesteld. Dat de Belgische vrouwen er als nummer 6 van de wereld zullen bij zijn in Australië vindt Carl Berteele maar logisch.



"Objectief gezien is het geen verrassing dat de Belgian Cats zich geplaatst hebben, dat had ik wel verwacht", zegt Berteele, die wel lof heeft voor de manier waarop België zich kwalificeerde.



"Oké, de VS en Rusland waren niet op hun sterkst. Maar de Cats laten Rusland amper 43 punten maken. Ook zonder sterspeelster Maria Vadejeva is dat een topprestatie. Vergeet niet dat België nog een vermoeiende trip in de benen had. Om dan op die manier te winnen, dat was een kers op de taart. Het is een WK-kwalificatie met een strikje rond."

Zien we in die aangesnoerde verdediging de hand van de nieuwe bondscoach? "Dat denk ik wel", zegt Berteele, die ook vaststelde hoe bekende gezichten een stap vooruit zetten en hoe nieuwe namen hun kans grepen.



"Kijk naar Kyara Linskens, die haar 1,93 nu eindelijk goed uitspeelde. Ze drukte haar stempel en gebruikte al haar kwaliteiten, zowel in aanval als in verdediging. Op die ontbolstering zaten we al even te wachten. Linskens heeft nu echt getoond wat ze in zich heeft."



De jonge Maxuella Lisowa-Mbaka maakte al een prima indruk in de EK-voorronde eind vorig jaar, dit weekend maakten we ook de terugkeer van Hind Ben Abdelkader mee. "We zullen nooit weten wat zij onder Philip Mestdagh hadden kunnen doen, maar nu zorgen ze in elk geval voor een enorm positieve vibe."

De Belgian Cats vieren de WK-kwalificatie.

"Lisowa is een pitbull en dat werkt aanstekelijk"

Lisowa en Ben Abdelkader hebben hun kans de voorbije wedstrijden voluit gegrepen. Carl Berteele was onder de indruk van het duo.



"Lisowa is een pitbull op het veld, dat hadden we nog niet. Zij gooit zich overal tussen en vecht voor elke bal. Ze is heel agressief, een beetje op zijn Japans. Wat de Belgen eigenlijk zelf niet zo graag hebben, dat brengt Lisowa nu bij de Cats. En dat werkt aanstekelijk. Dat is zeker een pluspunt", klinkt het.



"En dat zo'n groot talent als Ben Abdelkader een paar jaar aan de kant gestaan heeft, dat zou eigenlijk niet mogen. Ze speelt meteen mee, scoort vlot op elke positie en vervult haar rol. Zij zorgt nu eigenlijk voor de 15 punten per match die je vroeger van Kim Mestdagh kreeg.

De bank is dieper geworden en ik denk dat Hanne Mestdagh daarvan het slachtoffer zal worden. Carl Berteele

Ook forward Laure Resimont en tweede spelverdeelster Elise Ramette kregen dit weekend voluit hun kans. "Resimont heeft wat tijd nodig gehad om zich te integreren in de groep. Misschien heeft Demory wat meer geduld met haar. Maar ze doet nu haar deel van het werk en ze zal nog groeien, dat is duidelijk. Het is een straffe madam."



"Elise Ramette zorgt op de guard ook voor een andere speelstijl dan Carpréaux, die gestopt is. Ramette is agressiever, vliegt erin, gaat ervoor, vecht voor elke bal. Een tweede pitbull, na Lisowa. Ik denk dat zij na verloop van tijd meer zal toevoegen dan Carpréaux."



"Op basis van de eerste selectie hebben Julie Vanloo en Becky Massey wel nog een streepje voor (Vanloo moest afhaken met corona, Massey viel geblesseerd uit, red). De bank is dieper geworden. Ik denk dat Hanne Mestdagh, die dit weekend amper mocht spelen, daar het slachtoffer van zal worden. Voor haar wordt het moeilijk, vrees ik."

Maxuella Lisowa-Mbaka laat zich geleden in verdediging tegen Rusland.

"Verdienste van de rest dat Mestdagh en Raman niet gemist werden"

Afwezig bij de Cats dit weekend (en misschien ook in de toekomst): Jana Raman en Kim Mestdagh, jarenlang sterkhouders van het team. Raman als eerste invaller en Mestdagh als tweede score-optie na topschutter Emma Meesseman. Raman is nu zwanger en Mestdagh heeft (definitief?) genoeg van de Cats.



"Vorige zomer was het nog paniek toen Raman vlak voor het EK uitviel met een blessure. Maar de vaststelling is dat ze dit weekend niet gemist werd", is Berteele nuchter. "Dat is de verdienste van de nieuwe gezichten en ook van Billie Massey, die vanaf nu altijd bij de 12 zal horen."



"Als Raman weer echt heel goed is, zal ze opnieuw bij het team komen, maar ze zal moeten knokken voor haar plaats. Het zal voor haar niet simpel worden om weer de nummer 6 te worden in de rotatie. Voor de bondscoach wordt het steeds moeilijker om een selectie van 12 speelsters te maken. Dat is stilaan een luxeprobleem."

Dat Kim Mestdagh en Jana Raman er niet meer bij zijn, lijkt na dit weekend minder dramatisch dan enkele maanden geleden. Carl Berteele

"Of het afscheid van Kim Mestdagh nu tijdelijk of definitief is, weten we nog altijd niet. Het is jammer dat ze er niet meer bij is, maar haar punten zijn wel opgevangen door de rest. Dat zij en Raman er niet meer bij zijn, lijkt na dit weekend minder dramatisch dan enkele maanden geleden."



Voor iemand met de kwaliteiten van Kim Mestdagh moet de deur wel altijd openstaan, vindt Berteele. "Dat is een no-brainer. Ze speelt bij haar Italiaanse club Schio nog wekelijks op het allerhoogste niveau. Als zij aangeeft dat ze toch nog mee wil naar het WK, dan zal er iemand moeten wijken."



"Maar dat zal van Kim zelf afhangen. Als zij beslist dat het voor haar mooi geweest is, dan moeten we die keuze respecteren."

Van de driehoek Meesseman-Mestdagh-Raman blijft voorlopig enkel Meesseman (11) over.

"Wereldspeelster Emma Meesseman maakt iedereen rond zich beter"

Ten slotte haalt Carl Berteele ook nog even het wierookvat boven voor de immer betrouwbare factor bij de Belgian Cats: Emma Meesseman.



"Een wereldspeelster met een horizontale prestatiecurve, iedere keer opnieuw", is Berteele vol lof. "Geen dipjes, altijd heel goed, altijd aanwezig. Zij is de floorleader van de Belgian Cats. De aanvoerder en ook de "aanvuurster"."



"Meesseman maakt de andere speelsters rond zich beter. Jarenlang heeft ze aan de kar getrokken, maar dat werk lijkt nu stilaan achter de rug. Ze zijn allemaal mee nu. Meesseman heeft de ploeg naar een hoger niveau getild."



"Als de Belgian Cats eens een wedstrijd moeten spelen zonder haar, zoals Rusland gisteren zonder Maria Vadejeva, dan zul je pas echt zien hoe groot de impact van Meesseman is. Het is een beetje jammer dat je zo afhankelijk bent van één speelster, maar daarom is het ook net zo goed dat er nieuwe speelsters gekomen zijn die ook samen de ploeg naar een hoger niveau tillen."