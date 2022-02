Belgian Cats gaan strijdend ten onder tegen wereld- en olympisch kampioen VS

Na zwak broertje Puerto Rico kregen de Belgian Cats vrijdag een taaiere brok voor de kiezen met de Verenigde Staten, zonder meer het sterkste basketballand ter wereld.



De Amerikaanse vrouwen zijn de regerende wereldkampioen, pakten vorig zomer ook goud op de Olympische Spelen en verloren bovendien geen officiële wedstrijd meer sinds 2006.



Toch was België niet bij voorbaat kansloos, want de VS trad niet aan met zijn sterkste ploeg. Van het team dat olympisch goud won in Tokio stonden er vrijdag in Washington nog 3 speelsters op het veld, al bestond de rest van het team nog steeds uit kleppers die het mooie weer maken in de WNBA.



Bij het vernieuwde VS was het aanvankelijk wat zoeken en daarvan kon België profiteren om in het 1e quarter gelijke tred te houden. Maar dan schakelde Team USA een versnelling hoger in het 2e en 3e kwart, mede geholpen door te veel balverliezen aan Belgische kant.



De VS maakte in totaal 21 punten na Belgisch balverlies, ook het verschil in punten op de fast-break was veelzeggend: 2 voor België, 16 voor de Amerikaanse vrouwen. De maximale voorsprong van de wereldkampioen: 23 punten.



Bondscoach Demory, die veel roteerde, vroeg om meer agressiviteit en werd op zijn wenken bediend in de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Terend op een alweer sterke tandem Ben Abdelkader-Meesseman, die de hulp kregen van een vinnige Lisowa, sloten de Cats af met een verschil van minder dan 10 punten: 75-84.



Die nederlaag heeft geen gevolgen voor de WK-kansen van de Belgen, die na de ruime zege tegen Puerto Rico al zo goed als zeker hun koffers mogen pakken. Zelfs bij verlies zondag tegen Rusland moeten er al mirakels gebeuren om de Belgian Cats weg te houden van hun 2e WK op rij.