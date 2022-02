Belgische skiërs ondanks uitschuivers strijdvaardig: "Revanche in de slalom! Ik pak iedereen terug!"

"Ik ben trots maar ook kwaad op mezelf. Het was een heel moeilijke wedstrijd, maar ik zoek geen uitvlucht. De piste lag er goed bij en de zichtbaarheid was voor iedereen hetzelfde."

"Ik dacht dat ik het gezien de omstandigheden goed deed. We hebben niet veel wedstrijden in de sneeuw gehad, dat maakt het extra moeilijk als je terugkomt na een blessure."

"Sorry voor mijn taalgebruik, maar dit is klote, hé", windt Sam Maes er geen doekjes om.

Van den Broecke: "Plots waren de ski's weg"

Dries Van den Broecke had zijn olympische debuut wel anders voorgesteld. "Het is allemaal zo snel gegaan. Ik weet zelf nog niet wat er is misgegaan."

"Ik zat goed in het ritme en was gas aan het geven. In de bocht ging ik iets te veel naar binnen en plots waren de ski's weg. Een fout, die ik ook maak omdat de piste er wat ruiger bij lag."

Van den Broecke kan net als Maes revanche nemen op de slalom. "Daarin ben ik even sterk als op de reuzenslalom. Er is dus nog niets verloren."

In tegenstelling tot Maes is Van den Broecke in Peking wel omringd door zijn familie. Zijn vader en broer behoren immers tot het medische personeel tijdens de skiwedstrijden. "Ik heb mijn broer daarnet gezien in de bocht. Hij zag er ontgoocheld uit. Niets aan te doen."