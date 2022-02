Voormalige "Bullet" Elfje Willemsen loodst nu de Canadese bobsleeërs: "Ik ben verantwoordelijk voor bocht 4"

Elfje Willemsen heeft drie Olympische Spelen op haar cv staan. Het begon allemaal met het Canvas-programma Operatie Winterberg. In een zoektocht naar bobsleetalent ruilde Willemsen - een verdienstelijk atlete - haar speer in voor de cockpit van een bobslee.



Willemsen ontpopte zich al snel tot een van de beste stuurvrouwen ter wereld. 3 keer haalde ze de Olympische Spelen met de Belgian Bullets: Vancouver 2010, Sotsji 2014 en PyeongChang 2018.



Op de technische baan van Sotsji snelde ze samen met Hanna Mariën – ook een voormalige atlete - naar een 6e plaats.

"Hier in Peking hebben ze een gelijkaardige baan neergepoot: erg technisch", vertelt Willemsen aan onze ploeg.

"Ik had dus toch nog 4 jaar moeten doorgaan", lacht ze. "Al had ik ook hier geen medaille kunnen veroveren. Misschien wel een plaats in de top 5."