Hanne Desmet zorgt voor beste prestatie van Belgische vrouw sinds 1936: "Op haar minste afstand"

Sportjournalist Jonas Creteur diepte na de prestatie van Hanne Desmet gisteren een opvallende statistiek op. Het was de beste prestatie van een Belgische vrouw op een individueel nummer sinds 1936.

Ook voor Bert Sterckx, onze man in de Chinese schaatstempel, was de prestatie van Desmet een hoogtepunt.

"Na drie dagen hebben we al twee top 8-plaatsen. Op de vorige Winterspelen haalde alleen Bart Swings top 8, nu dus ook Hanne Desmet. Dat is een geweldigde opsteker na haar hersenschudding, een issue waar ze nu nog regelmatig last van heeft."

"Een 5e plek tussen de wereldtop is heel mooi voor haar, zeker omdat dit haar slechtste afstand is. In haar halve finale pakte ze het tactisch ook goed aan, vond ik. Ze zat mooi in het spoor van Schulting, zoals toen ze zilver pakte op de 1.000m op het WK van vorig jaar. Ze werd dan wel aangetikt door een Chinese en opgevist."

"Maar ik onthoud dat haar beste afstanden nog moeten komen."