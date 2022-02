Shorttrackster Hanne Desmet na 5e plaats: "Niets van verwacht en plots sta ik in de finale!"

"Nu op naar afstanden die mij wél liggen! Dit is alvast goed voor mijn zelfvertrouwen. Ik was ook 1 seconde sneller dan ook ooit ben gegaan. Het gaat hier goed vooruit."

"Ik voelde mij wel wat stijf na val. In de finale had ik in het begin wat moeite, maar op het einde was er toch weer bij. Het mocht wat langer duren voor mij."

Desmet raakte ondanks een val in de halve finale toch tot in de finale. "Ze geraakten niet voorbij mij, dus moesten ze het op die manier doen, maar ze hebben mijn messen geraakt. Dan kun je niet blijven staan."

Om al eens aan het ijs en de concurrentie te wennen nam Hanne Desmet deel aan de 500 meter in Peking. "Ik verwachtte er helemaal niets van, maar plots sta je daar in de A-finale tegen de besten van de wereld! Wat een speciale dag!"

Bondscoach Pieter Gysel: "Net op tijd scherp geraakt"

Pieter Gysel was uiteraard een tevreden bondscoach na de 5e plaats van zijn poulain Hanne Desmet. "We hadden geen verwachtingen. Ze heeft dit jaar amper 500 meter gereden en is sowieso geen rassprinter."

"Het blijkt hier wel dat ze na al haar blessures toch weer scherp is geraakt. Ik ben blij dat ze al deze ritten heeft kunnen meenemen als opwarming."

Desmet had wel wat geluk om tot in de finale te geraken. "In de kwartfinale was het een bewuste keuze om lang te wachten, want er gebeurt altijd wel iets. Dat is ook gebleken. In de halve finale kon ze haar 2e positie van bij de start vasthouden. Achteraf gezien was ze ook in die race erg snel."

Of deze prestatie van Desmet nu de deur opent voor een medaille op een van haar favoriete afstanden, daarover wil Gysel zich niet uitspreken. "Ik doe geen concrete voorspellingen. Als je vandaag gekeken hebt, dan heb je gezien hoe het soms kan lopen in deze sport."