OH Leuven zoekt maar vindt geen spits, coach Brys: "Ik ben teleurgesteld"

Het is opmerkelijk dat OH Leuven op zijn eigen website ruimte geeft aan zijn trainer om zijn frustraties te ventileren na de transferperiode. "Ik ben teleurgesteld dat er geen spits is bijgekomen", zegt Marc Brys onomwonden.

Technisch directeur Wim De Corte legt uit hoe dat komt: "We hebben aan meerdere dossiers gewerkt, maar het is niet tot een concrete transfer gekomen. We gingen voor een speler die direct inzetbaar is en financieel haalbaar."

"We mikten op een echte versterking, aangezien onze kern in de breedte sterker is dan vorig seizoen."

OH Leuven nam aan de andere kant van de streep wel afscheid van 5 spelers (Bese, Thamsatchanan, Sadzoute, Borges en Sekidika). "Met deze fijne, sterke groep, die zeer hecht is en collectief denkt, gaan we goed voortwerken", legt Brys zich bij de realiteit neer.

"We willen resultaten boeken en het seizoen in schoonheid afsluiten." OH Leuven staat momenteel op de 15e plaats, met een buffer van 4 punten op voorlaatste Seraing.