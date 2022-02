Kim Meylemans test opnieuw negatief: "Weer licht aan het einde van de tunnel"

Het kwam gisteren als een donderslag bij heldere hemel binnen, zeker voor Kim Meylemans zelf: bij aankomst in Peking testte de olympische atlete positief op corona, ook al maakte ze eerder dit jaar al eens een besmetting met omikron door.

Een nieuwe test gaf een negatief resultaat, maar de Chinezen waren onverbiddelijk: Meylemans werd meteen overgebracht naar een quarantainehotel.

"Na 20 uur wachten heb ik eindelijk nieuws over mijn laatste PCR-test en ook die is negatief", laat Meylemans weten via Instagram. "Ik ben nog altijd in quarantaine, maar er is nu tenminste licht aan het einde van de tunnel." In principe mag je na 2 negatieve testen uit quarantaine.

Meylemans, die pas op 11 februari in actie komt in het skeleton, houdt er op haar kamertje in ieder geval de moed in. Via Instagram geeft ze een rondleiding van haar verblijfplaats voor de komende dagen. Mét een fiets en fitnesstoestellen om de conditie te onderhouden.