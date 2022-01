Olympisch portret Kim Meylemans: dé verrassing in het skeleton dankzij haar "magic tricks"?

Steekkaart Kim Meylemans (25)

Van de paarden- naar de skeletonpiste

Kim Meylemans was voorbestemd om het ver te schoppen in de paardensport. Tijdens haar jeugd runden haar ouders een stal met toppaarden in Duitsland.

Toch zit de kleine Meylemans niet lang in het zadel. Ze is allergisch voor... het haar van de dieren. "Het leven kan ironisch zijn", lacht ze in een video van Team Belgium.

Zo komt Meylemans als jonge tiener terecht in een internaat met astmapatiënten en wintersporters in de Duitse Alpen, niet ver van de bobsleebaan in Königssee.



Van het een komt het ander. Meylemans kan aardig tegen een bal trappen, ze is ook fan van Bayern München, maar een avontuurlijk ritje in het zadel van een slee wil ze ook wel eens uitproberen.





"Met wintersport had ik niks te maken. Ik skiede zoals veel mensen, maar niet uitzonderlijk goed. Rodelen leek me niet comfortabel, skeleton leek me wel cool", grijnst ze.