Kim Meylemans test positief bij aankomst in Peking: "Dit is nog niet voorbij"

Het BOIC maakte het nieuws vanochtend bekend in een persbericht. Het nieuws is opvallend, omdat Meylemans begin januari besmet raakte met het coronavirus. Vorige week nog zei ze in een interview dat ze ergens blij was dat ze omikron al achter de rug had. En nu dit. Het BOIC stelt dat "één persoon van Team Belgium zondag bij aankomst in China positief testte op COVID-19": "Kim onderging daarop een tweede test, die negatief was. Hierna moest Kim, zoals voorzien in het testprotocol, een derde test ondergaan, die als positief wordt beschouwd." Meylemans mocht haar kamer niet meer verlaten sinds het eerste testresultaat en werd ondertussen overgebracht naar een quarantainehotel. Het BOIC zoekt naarstig naar een oplossing voor de atlete die op 11 en 12 februari in actie zou moeten komen. "Gezien het feit dat de positieve testresultaten het gevolg kunnen zijn van een eerdere COVID-19-besmetting van de betrokken atlete, heeft het BOIC een formeel verzoek ingediend bij het Medical Expert Panel van het Organisatiecomité van de Olympische Spelen." "Het BOIC biedt zijn volledige medewerking aan het Organisatiecomité om de situatie zo snel mogelijk uit te klaren en de gezondheid en veiligheid van alle atleten en leden van de verschillende delegaties te waarborgen." Grondig onderzoek leverde alvast op dat er geen gevolgen zijn voor de andere leden van de delegatie van Team Belgium. "Uiteraard betreurt het BOIC ten zeerste deze situatie en hoopt het dat dit de verdere deelname van de atlete alsook van andere leden van de delegatie niet in het gedrang brengt." "Het BOIC leeft alvast mee met Kim en hoopt dat ze zo snel mogelijk haar quarantaine kan verlaten."

Corona rond Nieuwjaar

Meylemans, die 4 jaar geleden op de Spelen in Pyeongchang 14e werd, raakte rond Nieuwjaar besmet met het coronavirus. Daardoor kwam er abrupt een einde aan haar uitstekende wereldbekerseizoen, met een derde plaats in de openingsmanche in Innsbruck als hoogtepunt.



Op Instagram toont onze landgenote zich strijdvaardig. "Throug hell, back en through hell again", vat ze de situatie samen op sociale media. "Maar dit is niet voorbij, ik zal blijven vechten."

"Zoals het BOIC heeft aangekondigd, ben ik vandaag overgebracht naar een quarantainehotel in China. Na drie tests met drie verschillende resultaten, waarvan een negatief en een erg nipt positief resultaat, bleef er geen andere optie over dan het verlaten van het olympisch dorp", aldus Meylemans.

"Begin deze maand had ik COVID-19. Ik miste daardoor twee wereldbekermanches. Ik heb keihard gewerkt om opnieuw in vorm te geraken. Zowat elke dag werd ik sindsdien getest. De voorbije twee weken had ik 12 negatieve PCR-testen, maar plots blijk ik opnieuw positief bij aankomst in China. Wetenschappelijke studies tonen aan dat een PCR-test positief kan zijn lang na een infectie, maar dat blijkt van geen tel."

"Ik ben het BOIC enorm dankbaar dat het voor me strijdt en me steunt. Dit is niet voorbij, ik zal blijven vechten. Maar voor mijn mentale gezondheid zal ik even niet op sociale media actief zijn", besluit Meylemans.