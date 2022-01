Aaron Dockx in tranen na zilver op WK veldrijden: "Dit is heel zuur"

"Ik voelde mij de hele wedstrijd de sterkste. Uitgerekend in die laatste 10 meter komt hij (Christen) over mij. Dat is natuurlijk heel zuur", zuchtte Aaron Dockx, die na de streep in tranen uitbarstte.

Dockx had de hele wedstrijd alles onder controle. "Met de bondscoach was vooraf afgesproken om geen trap te veel te geven en in het wiel te blijven."

"Maar in de sprint werd er zo traag gereden dat ik op den duur de koppositie wel moest nemen. Ik vertrouwde op mijn sprint en wou er vroeg aan beginnen."

"Ik dacht dat het voor mijn 2 concurrenten een verrassing zou zijn als ik zo snel aan de sprint begon. Ik denk dat ik niets fouts heb gedaan, alleen was Christen een beetje slimmer dan ik."



Dockx kent de nieuwe wereldkampioen door en door. "We zijn nog ploegmaten geweest, maar in de sprint had ik hem al altijd geklopt. Zilver is maar een kleine troostprijs."