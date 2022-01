Zilver voor Aaron Dockx bij junioren, Zwitser Christen sneller in eindsprint

Topfavoriet David Haverdings werd snel uitgeschakeld na een val. “Alles ging goed, maar in de afdaling maakte ik een hele domme fout. Mijn voorwiel ging uit het spoor en ik gleed onderuit. Er reden anderen op me in. Het deed pijn, mijn ketting lag eraf en ik moest wisselen.”

“Het was een mentale tik, al kwam ik er nog door. Ik heb me naar voren geknokt, maar het beste was er wel af op het einde. Het is heel kut dat dit nu gebeurt. Volgende week probeer ik de nationale trui te pakken en dan kan ik dit snel vergeten.”

Jan Christen werd de verrassende wereldkampioen. Of niet? “Ik heb er veel contact mee. Het is een aardige gast. Hij heeft volledig gepiekt naar dit WK en ik gun het hem wel. Ik had wel verwacht dat hij zou meedoen voor de overwinning. Maar ik had hem nooit genoemd. Hij heeft zich in perfecte omstandigheden kunnen voorbereiden zonder verwachtingen.”