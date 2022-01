Thibau Nys over de honden in Fayetteville: "Ze zagen er niet happy uit"

"Thibau Nys en Eli Iserbyt reden op kop na een training en ze waren voortdurend bezig over een hond. Blijkbaar een heel enge Amerikaanse hond. Ze wisten niet of die nu zou bijten of niet. Morgen ga ik ze het dus vragen: wat was dat nu met die hond?"

Zo sloot Maarten Vangramberen zijn dagboek in Fayetteville af. Onze verslaggever hield woord en voelde Thibau Nys aan de tand.

"Gisteren liepen 6 à 7 honden achter ons tijdens onze training", lachte de belofte. "De eerste keren konden we hen ontwijken omdat we sneller waren, maar plots stonden 3 honden voor ons op de weg en we wisten niet goed wat we moesten doen."

"We zijn teruggereden om meer snelheid te pakken, maar we hebben dan toch de remmen dichtgeknepen."

"Vincent Baestaens geraakte er wel voorbij. Hij stond 50 meter voor ons met de honden tussenin."

"We hebben daar een kwartier gestaan tot we de eigenaars te pakken kregen. Die hebben de honden aan de kant gejaagd. Ze zagen er niet happy uit, maar we konden er uiteindelijk wel mee lachen."