Kan een positieve test op het WK verborgen gehouden worden? "Onze ethiek laat dat niet toe"

Vraag het maar aan Quinten Hermans: ook op het WK veldrijden fietst het coronavirus mee. Kris Van der Mieren, de dokter van de Belgische wielerbond, geeft zijn kijk op de zaak rond de coronapositieve crosser en duidt ook goed het protocol van de Belgische equipe in Fayetteville.

"Iedereen is gezond en wel", was de belangrijke boodschap van Kris Van der Mieren gisteren op het persmoment. "We hebben een voorgeschiedenis, maar momenteel is iedereen oké." Met die voorgeschiedenis doelt Van der Mieren op Quinten Hermans, een van de Belgische speerpunten. Hij testte zondag bij de verplichte afname positief en zag zijn WK door de neus geboord. Hermans sprak woensdag zijn ontgoocheling uit. Hij argumenteerde dat hij lichtpositief was en dat de Ct-waarde van zijn test hoog was, wat het einde van een besmetting zou insinueren. "Je kunt niet lichtzwanger zijn", reageert bondsdokter Van der Mieren. "We hebben zondag (23/01) een test gedaan. Bij een positief resultaat ging de quarantaine volgens het Belgische protocol in op maandag (24/01) en die zou 7 dagen duren. De 7e dag is de dag van het WK (30/01)." "Daar moeten wij ons dus naar schikken. Wij moeten de regels ondergaan. Het is mogelijk dat Quinten op het einde van zijn infectie zat, maar dat is dan heel spijtig." "Hij kon dat alleen maar kortsluiten als hij een herstelcertificaat gehad zou hebben. Het is dan heel jammer dat die besmetting niet in het begin opgemerkt is, dan zou hij dus wel een certificaat gehad hebben."

Quinten Hermans? Wij moesten ons schikken naar het Belgische protocol. Wij moeten de regels ondergaan. Bondsdokter Kris Van der Mieren

"We doen zelftesten en we steken onze kop niet in het zand"