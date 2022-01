Gebroeders Wellens verkennen het WK-parcours: "De klim zal bepalend zijn"

In Fayetteville werd er speciaal voor dit WK een vernieuwd parcours uitgetekend. Welke renners worden dolblij bij het zien van het rondje en is er iets veranderd in vergelijking met de wereldbekermanche op hetzelfde parcours in oktober? Geert en Bart Wellens verkennen het parcours voor u en zijn het eens met Sven Nys over hét cruciale punt.

Kijk een rondje mee op de fiets met Geert Wellens

1. De start: heelhuids door eerste bochten raken

"De start is altijd cruciaal op een WK", vertelt Bart Wellens. "Ze gaan hier met een snelheid van 45 tot 50 kilometer per uur links het veld induiken. Die eerste bocht is nog niet zo erg, maar het zijn die twee of drie bochten erna." "Dan heb je een lange rechtse bocht en U-turn links. Dat kan aan die snelheid wel voor problemen zorgen." "Het positieve punt is dat het peloton niet zo groot is in elke categorie, maar je moet er wel goed doorkomen om dan naar die eerste afdaling te gaan. Als je hier al valt of pech hebt, dan is het WK over." "In sommige wedstrijden kan je een slechte start nog wel compenseren, maar hier moet je mee zijn."

2. De lange klim: op het lijf van de lichte renners geschreven

"Deze klim zal bepalend zijn, vooral in de laatste twee rondjes. Dit is een klim van 45 seconden. Bij de mannelijke profs en beloften zal het hier te doen zijn met de grote versnelling. Zo groot mogelijk en zo snel mogelijk naar boven. Het is heel explosief. " "Het begint met een valsplat stuk, dan het steile stuk tot 11 of 12 procent en daarna is er nog de uitloper naar de materiaalpost. Als je daar nog iets kan doen, dan kan je wegrijden." "Zelfs in de opwarming zien we dat het al lastig is. In volle finale kunnen hier grote verschillen gemaakt worden. Het zal niet om 1 of 2 seconden gaan, maar om tientallen seconden." "Op deze klim ga je inderdaad voelen of je een dag hebt om wereldkampioen

te worden of niet", beaamt Sven Nys. "Dat heb je hier op geen enkel ander onderdeel van het parcours." "In oktober voor de wereldbeker moest je op deze klim blijven zitten omdat je grip nodig had op je achterwiel. Nu is het droog en kan je rechtstaan. Daardoor zijn de lichte jongens als Eli Iserbyt, Tom Pidcock en Lars van der Haar net iets meer in het voordeel." "Toon Aerts zou liever hebben dat hij hier zou kunnen klimmen uit de ondergrond."



Op de klim ga je voelen of je een dag hebt om wereldkampioen te worden of niet. Sven Nys

3. De trappen: hier kan je iemand flikken

"Je komt hier heel snel aan en je moet afremmen. De trappen zijn verhard dus je moet echt geconcentreerd blijven. Je zit met ijzeren plaatjes, het schuift een beetje dus je mag hier niet vallen. Met een knie op dit asfalt belanden, dan is je WK voorbij." "Het is ook een linksdraaiende trap. Volgens mij kan je dit stuk in je tactiek gebruiken. Hier kan je iemand een klein beetje flikken. Als je echt links houdt en je houdt een beetje in dan kan je een gat laten vallen van 10 of 15 meter. Zeker omdat je hier vlakbij de finish zit." "Als je links houdt moet de rest voorbij langs de buitenbocht. Zo moet je vier of vijf meter meer lopen. Dit kan dus beslissend zijn in de laatste ronde."

De conclusie? "Denk niet dat Pidcock op de 1e helling zal wegrijden"

"Het is een prachtig parcours op een heel mooie site", concludeert Bart Wellens. "Op een WK moet je elke bocht goed nemen en er zit overal wel een addertje onder het gras." Letterlijk! In oktober draaide er nog een touw afkomstig uit de grasmatten in het materiaal van Michael Vanthourenhout. "Als het droog blijft, zal dat niet gebeuren deze keer. Die draad zal niet bovenkomen." "Materiaalpech lijkt hier geen groot issue te zullen worden, maar als je lek rijdt bijvoorbeeld of als je valt en je ketting eraf rijdt, dan ga je op deze snelle omloop meteen heel veel tijd verliezen. Dat kan fataal zijn."

Het gaat door het warme weer denk ik alleen nog maar sneller worden. Toch is het een lastige omloop met veel hoogteverschil. Bart Wellens