Wenkt nummer 21 (plots) voor Rafael Nadal? "Contrast met uitgebluste Nadal van 2021 is erg groot"

Vrijwel iedereen zag Novak Djokovic als eerste van de drie tenoren naar een 21e kroontje snellen, maar het is vrij verrassend Rafael Nadal die in Melbourne zijn hand kan uitsteken naar het grandslamrecord. In De Tribune sprak Jonas Creteur (Sport/Voetbalmagazine) zijn bewondering voor de Spanjaard uit.

Novak Djokovic (34), Roger Federer (40) en Rafael Nadal (35): de drie grootmeesters hebben elk al 20 grandslamtoernooien gewonnen. Djokovic liet vorig jaar in New York zijn 21e major liggen en zette zichzelf in Melbourne buitenspel voor een nieuwe kans om op eenzame hoogte te komen. De concurrentie lachte in zijn vuistje en Djokovic lacht intussen misschien wel helemaal groen als hij het parcours van "concurrent" Nadal monstert op Australisch grondgebied. Nadal (ATP-5) speelt in de nacht van donderdag op vrijdag zijn halve finale tegen Matteo Berrettini (ATP-7). Ook voor veel tennisvolgers en liefhebbers is dat een (flinke) verrassing.

"Het contrast tussen deze vurige Nadal en de uitgebluste Nadal van vorig jaar kan niet groter zijn", vertelde sportjournalist Jonas Creteur begin deze week in onze podcast De Tribune. "Weinig mensen beseffen hoe diep Nadal gezeten heeft. Zijn voetblessure in 2021 was heel ernstig. Die blessure sleept hij al sinds zijn tienerjaren mee." Nadal lijdt namelijk aan het syndroom Müller-Weiss. "Hij heeft die chronische afwijking in zijn linkervoet jarenlang kunnen oplossen met steunzolen, aangepaste behandeling en preventieve oefeningen, maar vorig jaar stak de pijn weer op." "Over de behandeling werd toen mysterieus gedaan. Zo was er onduidelijkheid over een operatie. Het heeft maanden geduurd voor hij toegaf dat sommige trainingen na 20 minuten voorbij waren." Eind vorig jaar liep Nadal ook nog eens een coronabesmetting op na een demonstratietoernooi in de Emiraten. "Daar heeft hij veel last van gehad. Hij zei toen: "No way dat ik over enkele weken kan presteren op de Australien Open."" (lees voort onder de Instagram-post)

"Nadal speelt iets risicovoller om matchen in te korten"

Maar dat doet hij dus wel. Met verve zelfs, want Rafael Nadal lijkt in poleposition te liggen voor de eindzege in Melbourne, het toernooi dat hij alleen in 2009 kon winnen. "Dat is nog iets anders", tempert Jonas Creteur, "maar over enkele maanden is er al Roland Garros. Als Djokovic dan niet mag meedoen, dan wint Nadal op één been." "En dat terwijl niemand in september had verwacht dat uitgerekend Nadal misschien als eerste de kaap van 21 zeges zal bereiken." Wat verklaart dan de scherpte van Nadal in Australië? "Zoals hij zelf aangeeft: hij speelt agressiever. Hij heeft gewerkt aan zijn opslag en return om de slagwisselingen korter te houden." "Hij speelt nu iets risicovoller om de matchen in te korten. Hij weet dat hij vroeger de beste was in de slijtageslagen, maar hij beseft dat zijn lichaam dat misschien niet meer aankan." "Hoe hij wint, is even belangrijk geworden als winnen op zich: zo snel mogelijk."

