Nadal: "Zal niet gefrustreerd zijn als Djokovic of Federer meer grandslamtitels hebben"

Rafael Nadal had dinsdag zijn handen vol met Denis Shapovalov, die de Spanjaard tot een vijfsetter dwong. Nadal had tijdens de wedstrijd maagklachten en leek pas weer zijn draai te vinden nadat hij tussen set 4 en set 5 de kleedkamers opgezocht had.



"Het is eigenlijk een klein mirakel dat ik nog gewonnen heb", sprak de Spanjaard na het duel. "Ik was fysiek uitgeput. Maar mijn opslag draaide wel goed. Elk gewonnen servicegame was een overwinning voor mij."



"In het begin van de 5e set was ik wel ongerust. Ik wist dat het heel moeilijk ging worden om nog te winnen. Maar goed, hier sta ik nu. Mooi, toch?"



Als Nadal de Australian Open wint, wordt hij alleen recordhouder met 21 grandslamtitels. "Daar ben ik nog niet mee bezig, ik blijf gewoon gaan", klinkt het.



"Ik zal niet gefrustreerd zijn als Novak Djokovic of Roger Federer aan het einde van hun carrière meer grandslamzeges hebben dan ik. Laten we gewoon genieten van wat wij gepresteerd hebben. We hebben alle drie bijzondere dingen gedaan voor onze sport."