Denis Shapovalov laat Rafael Nadal zweten voor plek in de halve finales

Rafael Nadal had op weg naar de kwartfinales nog maar één set verloren en leek ook korte metten te gaan maken met Denis Shapovalov, de nummer 14 van de wereld. De Spanjaard stak de eerste twee sets op zak, maar leek ook last te hebben van fysieke ongemakken.



Dat werkte tussen set 1 en set 2 al op de zenuwen van Shapovalov, die vond dat zijn tegenstander wel heel veel tijd nam om weer op de baan te komen. "Jullie zijn allemaal corrupt", sneerde hij naar de scheidsrechter toen die verzuimde om in te grijpen.



Toch bleek de Canadees koel op de baan, want met prima tennis dwong hij een 5e set af. Voor die slotset trok Nadal even de coulissen in en die pauze leek hem deugd te doen.



Al vroeg in de beslissende set ging hij door de opslag van Shapovalov en die break voorsprong gaf hij niet meer af. Na zijn overwinning vertelde Nadal dat hij last had van zijn buik. In de halve finales neemt hij het op tegen Gaël Monfils of Matteo Berrettini.