Het wielerseizoen begint: dit is de aanloop richting de Omloop Het Nieuwsblad

Met de Classica Comunitat Valenciana is het Europese wielerseizoen zondag gedoopt, maar dat was slechts een koers van 2e categorie. Vanaf vandaag komen de WorldTour-profs in actie.

De Challenge Mallorca is de traditionele opener. Voor de gelegenheid gaat het om een vijfdaagse in plaats van vierdaagse, maar het concept is niet veranderd: het zijn losse eendagswedstrijden zonder algemeen klassement en ploegen kunnen naar believen wisselen in hun opstelling.

Het deelnemersveld wordt gespekt door ploegen die de complexe logistieke verplaatsing aangegaan zijn, meestal omdat ze er op stage vertoeven.

Alejandro Valverde mag er uiteraard niet ontbreken. 20 jaar geleden was de veteraan er ook al bij, nu duwt hij zijn afscheidsjaar op gang.

UAE houdt zijn kopstukken nog in de wachtkamer, Lotto-Soudal hoopt dat Tim Wellens zijn gebruikelijke voorjaarsbenen meteen terugvindt op Mallorca.

Philippe Gilbert heeft het begin van zijn afscheidstournee op de valreep nog even uitgesteld door ziekte.

Op het Spaanse eiland wordt Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) dan weer gedoopt bij de profs.