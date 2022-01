Michel Wuyts en Paul Herygers evalueren Wereldbeker: "Het is verstikkend"

Michel Wuyts: "Bij Flanders Classics en de UCI zeggen ze dat dit nieuwe de maatstaf is. Dat is ook logisch als je de Wereldbeker plant op een totaal van 16, dan heb je sowieso al een nieuwe maatstaf."

15 crossen in totaal voor 1 klassement (normaal waren het er 16, maar Antwerpen ging niet door). "Het is een lange versie geweest van de Wereldbeker. Ik ben zelfs de tel van het aantal crossen kwijtgeraakt", geeft Paul Herygers toe. "Wellicht zullen we er moeten aan wennen."

"Je kan ook zeggen dat de Wereldbeker versmachtend en verstikkend is. Er is geen ruimte meer voor andere initiatieven", voegt Wuyts eraan toe. "Ik zie dat een aantal eminente crossen van weleer, zoals Diegem en Gavere, in het verdomde hoekje moeten gaan zitten."

Wuyts: "12 Wereldbeker-crossen is ruim voldoende"

Volgend seizoen schroeft Flanders Classics het aantal crossen terug van 16 tot 14. Michel Wuyts had dat aantal liever nog wat extra zien terugvallen.



"Ik blijf bij mijn beginstelling: ik denk dat 12 manches van de Wereldbeker ruim voldoende is."



"Op die manier kan je in de agenda een aantal periodes inbouwen die de renners absoluut nodig hebben om te bekomen. Bijvoorbeeld in het begin van de maand december en zeker tussen de nationale kampioenschappen en het WK. "

"Mijn pleidooi: "Less is more.""