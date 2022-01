Marianne Vos heeft aan 1 demarrage genoeg om generale repetitie WK te winnen

Marianne Vos heeft de slotrace van de Wereldbeker veldrijden in Hoogerheide naar haar hand gezet. De Nederlandse kampioene reed sluw en had aan 1 stevige tempoversnelling in de slotronde genoeg om Puck Pieterse en Lucinda Brand af te gooien. Brand was al zeker van de eindwinst. Volgende week is het WK in de VS.