Eli Iserbyt tankt vertrouwen voor het WK met winst in laatste Wereldbeker

16:31 16 uur 31. Eli Iserbyt is onze eerste pion op het WK. Hij heeft meer troeven dan de andere Belgen. Michel Wuyts. Eli Iserbyt is onze eerste pion op het WK. Hij heeft meer troeven dan de andere Belgen. Michel Wuyts

16:09 16 uur 09. Eli Iserbyt zegeviert na spannende slotronde in Hoogerheide. Eli Iserbyt zegeviert na spannende slotronde in Hoogerheide

16:08 16 uur 08. Van der Haar nog tweede. Van der Haar is uiteindelijk nog tweede geworden na een flinke inspanning in de laatste rechte lijn. Pidcock is derde, Vanthourenhout bolt als vierde over de finishlijn. . Van der Haar nog tweede Van der Haar is uiteindelijk nog tweede geworden na een flinke inspanning in de laatste rechte lijn. Pidcock is derde, Vanthourenhout bolt als vierde over de finishlijn.

16:06 16 uur 06. Iserbyt wint! Pidcock is er niet in geslaagd nog bij Iserbyt te komen. Hij laat lopen in de laatste rechte lijn en ziet de WB-leider zijn handen in de lucht steken. . Iserbyt wint! Pidcock is er niet in geslaagd nog bij Iserbyt te komen. Hij laat lopen in de laatste rechte lijn en ziet de WB-leider zijn handen in de lucht steken.

16:05 16 uur 05. Iserbyt heeft nog altijd een paar fietsen voorsprong na de trap. Ook op de schuine kant doet hij het beter. . Iserbyt heeft nog altijd een paar fietsen voorsprong na de trap. Ook op de schuine kant doet hij het beter.

16:04 16 uur 04. Pidcock heeft de rest nu toch losgerukt. Hij komt ook bij Iserbyt, maar zit niet op het wiel bij de trap. . Pidcock heeft de rest nu toch losgerukt. Hij komt ook bij Iserbyt, maar zit niet op het wiel bij de trap.

16:03 16 uur 03. Op een Iserbyt-stuk draait de WB-leider de gas nog eens goed open. Pidcock kraakt niet, Van der Haar en Vanthourenhout volgen de Brit. . Op een Iserbyt-stuk draait de WB-leider de gas nog eens goed open. Pidcock kraakt niet, Van der Haar en Vanthourenhout volgen de Brit.

16:02 16 uur 02. Met Pidcock naar de streep rijden is geen optie. Dan heb je het vlaggen. Michel Wuyts. Met Pidcock naar de streep rijden is geen optie. Dan heb je het vlaggen. Michel Wuyts

16:01 16 uur 01. Pidcock gaat dan toch naar de tweede plaats. De WB-leider heeft 3 seconden. Is de vogel al gaan vliegen of niet? . Pidcock gaat dan toch naar de tweede plaats. De WB-leider heeft 3 seconden. Is de vogel al gaan vliegen of niet?

16:01 16 uur 01. Het is aan het gebeuren! Michel Wuyts. Het is aan het gebeuren! Michel Wuyts

16:00 16 uur . Daar gaat Iserbyt. Iserbyt blijft de rest onder druk zetten. Van der Haar moet lossen, Vanthourenhout neemt uiteraard niet over, Pidcock wacht af. . Daar gaat Iserbyt Iserbyt blijft de rest onder druk zetten. Van der Haar moet lossen, Vanthourenhout neemt uiteraard niet over, Pidcock wacht af.

15:59 15 uur 59. Ook Toon Aerts komt nu gevaarlijk dicht bij de kopgroep. Wat een cross. . Ook Toon Aerts komt nu gevaarlijk dicht bij de kopgroep. Wat een cross.

15:59 Laatste ronde. Bij het ingaan van de slotronde legt Iserbyt er de pees op. Van der Haar reageert meteen. . 15 uur 59. Laatste ronde Bij het ingaan van de slotronde legt Iserbyt er de pees op. Van der Haar reageert meteen.

15:58 15 uur 58. Met z'n vieren! Van der Haar en Vanthourenhout zijn bij de twee koplopers gekomen. We krijgen een razendspannende slotronde in Hoogerheide. . Met z'n vieren! Van der Haar en Vanthourenhout zijn bij de twee koplopers gekomen. We krijgen een razendspannende slotronde in Hoogerheide.

15:57 15 uur 57. Ook Van der Haar en Vanthourenhout sluiten aan. Ook Van der Haar en Vanthourenhout sluiten aan

15:55 15 uur 55. Ook Van der Haar is bezig aan een sterke cross. Hij is over Vanthourenhout naar de derde plaats gesprongen. . Ook Van der Haar is bezig aan een sterke cross. Hij is over Vanthourenhout naar de derde plaats gesprongen.

15:54 15 uur 54. Iserbyt is erbij. Iserbyt heeft op een indrukwekkende manier de kloof op PIdcock helemaal gedicht. Hij neemt meteen ook over op kop. . Iserbyt is erbij Iserbyt heeft op een indrukwekkende manier de kloof op PIdcock helemaal gedicht. Hij neemt meteen ook over op kop.

15:54 15 uur 54. Sterke Iserbyt dicht de kloof met Pidcock in de voorlaatste ronde. Sterke Iserbyt dicht de kloof met Pidcock in de voorlaatste ronde

15:52 15 uur 52. Einde ronde 7. Pidcock en Iserbyt lopen elk op de trappers in de laatste rechte lijn. De WB-leider knabbelt verder aan zijn achterstand. . Einde ronde 7 Pidcock en Iserbyt lopen elk op de trappers in de laatste rechte lijn. De WB-leider knabbelt verder aan zijn achterstand.